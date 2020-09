PM: Twilight Path erscheint bald auf PS VR (Sony Playstation Blog)

PC

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ich bin Alan Jernigan, Studio Director bei Charm Games, und ich erzähle euch heute ein wenig über unser Fantasy-Abenteuer Twilight Path, das diesen Oktober auf PlayStation VR erscheint.

Twilight Path ist inspiriert von den wunderschönen Fantasy- und Abenteuerfilmen aus unserer Kindheit in den 80ern und 90ern, als klassische Erzählungen durch innovative Spezialeffekte auf der Leinwand ein ganz neues Leben bekamen. Diese Filme haben das Wunder vollbracht, uns in spektakuläre, verzauberte Welten zu transportieren, die vom realen Leben weit entfernt waren.

Unser kleines aber kompetentes Team in Vancouver, geleitet von unserem Creative Director Derek Young, hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe der modernen Magie von VR unsere eigene unmögliche Welt zu erschaffen. Wir kreieren ein interaktives Märchen in der First-Person-Perspektive, das voller Figuren und Geschichten ist, die man nicht nur beobachten kann, sondern mit denen man zusammenlebt.

Twilight Path spielt an einem surrealen Ort zwischen der realen Welt und dem Jenseits. In diesem handlungsintensiven Abenteuer findet ihr euch unter mysteriösen Umständen im Land von Twilight wieder. Ihr erwacht in dieser Fantasy-Welt und müsst feststellen, dass ihr dort gefangen seid. Der einzige Weg zurück führt euch durch die uralten Überreste eines Landes, das seit unzähligen Generationen nur noch umherirrende Geister und Seelen beherbergt.

Von Anbeginn eures Abenteuers bekommt ihr Unterstützung von einer Gruppe unwahrscheinlicher Gefährten, die alle auf ihrer eigenen Reise sind. Bei jedem Schritt sind sie an eurer Seite, um euch im richtigen Moment zu helfen. Nur wenn ihr zusammenarbeitet, könnt ihr alle euren Weg nach Hause finden.

Der Fährmann von Twilight ist verantwortlich dafür, verlorene Seelen aufzuspüren und ihnen eine sichere Weiterreise zu ermöglichen. Er ist weit gereist und kennt im Land jeden Stein und jeden Felsen. Er würde es wissen, wenn an nur einem Baum auch nur ein Blatt nicht am richtigen Platz wäre. Oder er hätte es gewusst – er hat vor euch schon einige Jahrtausende lang keine verlorene Seele mehr gesehen und weiß vielleicht selbst nicht, wie eingerostet sein Gedächtnis bereits ist.

Singe

Der mürrische Feuergeist, der das Gefährt von Barque am Laufen hält. Dieses einzigartige Wesen stammt wahrscheinlich aus einem Land voller Feuergeister, doch er redet nicht viel über die Vergangenheit. Niemand weiß, wieso seine Flamme nie erlischt. Die meisten gehen davon aus, dass sein hitziges Temperament sie am Leben hält. Es ist ein Beweis für ihre tiefe Verbundenheit, dass Singe und Barque auch nach unzähligen aufgeheizten Gesprächen Freunde geblieben sind.

Nix

Eine magische Feen-Kundschafterin und Wegbegleiterin. Sie geht Probleme stets besonnen an und schreckt vor keiner Herausforderung zurück. Nix kann den Weg vor euch erhellen, egal wie dunkel er ist, und sie ist für eine daumengroße Fee überraschend stark. Während Barque und Singe sich darüber streiten, wie ihr die Burgtore durchbrechen könnt, fliegt Nix schnurstracks über die Mauer und steuert noch bei, dass die ganze Sache viel einfacher wäre, wenn der Rest des Teams nur auch fliegen könnte.

Kein Abenteuer wäre komplett ohne Puzzle, die es zu lösen gilt. Auch in Twilight Path werden euch und euren neuen Gefährten immer wieder Hindernisse in den Weg gelegt. Basierend auf unserer Erfahrung aus unserem preisgekrönten Spiel FORM haben wir die wunderschöne Spielwelt genutzt, um Puzzle zu entwerfen, die tief in der Umgebung verwurzelt sind.

PS Move-Controller bilden eure Hände im Spiel ab und geben euch die Möglichkeit, mit gefundenen Objekten zu interagieren, um Puzzle zu lösen. Auf euren Reisen entdeckt ihr zwei praktische magische Kräfte, die es euch erlauben, Dinge zu kontrollieren, ohne sie anfassen zu müssen, und geheime Bilder und Geräusche aufzuspüren. Ihr könnt auch durch die Welt teleportieren, um die Geschichte in eurem eigenen Tempo zu erkunden. Mit intuitiven Handbewegungen und den Controller-Tasten restauriert ihr gewaltige Ruinen und könnt staunen, wenn sie aus ihrem Jahrtausendschlaf erwachen.

Ihr taucht immer tiefer in die Ruinen und die Vergangenheit des Landes von Twilight ein, bis ihr das Geheimnis darum lüftet, welche Macht euch dorthin gebracht hat, und welche Kraft euren Heimweg versperrt. Eure einzigartigen Fähigkeiten bestimmen über das Schicksal eurer bunten Gruppe an Gefährten – entweder überwindet ihr die Hindernisse zwischen euch und eurer Heimat oder aber bleibt für immer gefangen.