Xbox Series X: Preis und Termin bekannt // EA Play im Xbox Game Pass

Xbox X

Nachdem Microsoft nach einem Leak gestern überraschend die Xbox Series S enthüllt hat, erfolgt heute die offizielle Ankündigung für beide Nextgen-Konsolen inklusive Preis und Erscheinungstermin. So soll das "Flaggschiff" Xbox Series X, das Microsoft als die "leistungsstärkste, immersivste und kompatibelste Konsole" bewirbt, hierzulande 499,99 Euro kosten und ab 10. November bei den Händlern verfügbar sein. Die Xbox Series S, die bisher kleinste Xbox, kostet 299,99 Euro und erscheint am gleichen Tag. Die Vorbestellung für beide Konsolen startet am 22. September.

Die Xbox Series S soll eine Ergänzung zur Xbox Series X, deren technische Spezifikationen Microsoft schon letztes Jahr vorgestellt hat, sein und als günstigere All-digital-Konsole alles bieten, was für Gaming der nächsten Generation von Bedeutung ist: "schnellere Ladezeiten, höhere Bildraten sowie reichhaltige und dynamische Welten". Der Hauptunterschied betrifft dabei die GPU. Während die Series X auf eine native 4K-Auflösung mit 60 FPS sowie Unterstützung von bis zu 120 FPS ausgelegt ist, setzt die Series S auf eine 1440p-Auflösung mit bis zu 120 FPS. Das Video unter dieser News stellt euch die Konsole im Detail vor. Beide Xbox-Konsolen verfügen auch über Abwärtskompatibilität, wodurch ihr Spiele aus vier Generationen Xbox spielen könnt.

Der Xbox Game Pass wird zudem noch attraktiver und wird neben den mehr als 100 regulären Titeln zum Weihnachtsgeschäft auch alle Spiele von Electronic Arts Abo-Service EA Play ohne zusätzliche Kosten enthalten. Das Angebot gilt für den Xbox Game Pass Ultimate sowie für den Xbox Game Pass für PC. Somit habt ihr zusätzlich Zugriff auf circa 60 EA-Titel wie FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Battlefield, Mass Effect und Die Sims, von denen auch einige über Cloud-Gaming auf Android-Geräten spielbar sein werden.