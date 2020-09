Assassin's Creed Valhalla: Wikinger-Action am 10.11., kein 4K/60 auf Series S

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Update 10.9.:

Entgegen unserer gestrigen News und der zugrundeliegenden Pressemitteilung wird Assassin's Creed Valhalla auf der gestern angekündigten Xbox Series S doch nicht 60 Frames bei 4K-Auflösung schaffen. Dies teilte uns Ubisoft soeben mit. 4K/60 werde aber auf der Xbox Series X möglich sein.

Ursprüngliche News vom 9.9.2020:

Inzwischen ist der 10. November sicher als Release-Termin für die neue Konsolengeneration von Microsoft, die neben der leistungsstärkeren Xbox Series X auch die kompaktere Xbox Series S (zur News) umfassen wird. Allenfalls bedingt verwunderlich mutet deshalb die heutige Pressemitteilung von Ubisoft an, die den Launch von Assassin's Creed Valhalla (Preview) exakt für jenes Datum in Aussicht stellt – ähnlich machte es der französische Publisher seinerzeit bei Assassin's Creed 4 - Black Flag (im Test: Note 8.0). Ursprünglich war Valhalla für den 17. November angekündigt, also erst für einen Launch eine Woche später eingeplant. Ferner soll das Spiel ab dem genannten Termin für PC (via Uplay und Epic Games Store), für Google Stadia sowie für PS4 und Xbox One erscheinen. Ebenfalls als Launch-Titel für die neue Microsoft-Konsole vorgesehen ist das Hacker-Abenteuer Watch Dogs Legion, das für die "älteren" Plattformen bereits ab dem 29. Oktober verfügbar sein wird.

Ubisoft verspricht für die kommenden Xbox-Konsolen, dass Valhalla "die verbesserten Grafikfähigkeiten voll ausnutzen und den Spielern die Möglichkeit geben" wird, "die offene Spielwelt von Norwegen und England bis ins kleinste Detail zu erleben". Konkret soll das Spiel mit 60 FPS in nativer 4K-Auflösung laufen, aber nur auf der Series X. Darüber hinaus soll es besser aufgelöste Texturen geben, dank SSD fallen die Ladezeiten voraussichtlich erheblich kürzer aus. Ähnliches verspricht Ubisoft indes auch für Watch Dogs Legion, für das zudem voller Raytracing-Support in Aussicht gestellt wird.

Für beide Spiele gilt, wie bei den meisten plattformübergreifenden Spielen anderer Hersteller auch, dass die Current-Gen-Fassungen kompatibel mit den neuen Konsolen sind und Spieler entsprechend von den technischen Verbesserungen ohne Zusatzkosten profitieren können. Wie so oft wird es von beiden Spielen unterschiedliche Fassungen geben, die gegen Aufpreis verschiedene Bonusinhalte mitbringen.