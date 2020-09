PM: Xbox Series S und Xbox Series X erscheinen am 10. November (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Gaming spielt heute mehr denn je eine wichtige Rolle in unserem Leben. Mit Gaming drücken wir uns kreativ aus, beflügeln unsere Vorstellungskraft und verbinden uns mit neuen Welten, Geschichten und unseren Freunden.

Am 10. November beginnt eine neue Generation des Konsolen-Gaming – unsere Vision wird zur Wirklichkeit. Freue Dich auf das leistungsstärkste, immersivste und kompatibelste Konsolen-Erlebnis der nächsten Generation und genieße die Freiheit, jederzeit und überall gemeinsam mit Deinen Freunden zu spielen.

Um dieses Spielerlebnis unvergesslich zu machen, haben wir zwei fantastische Neuigkeiten für Dich:

Wir sind fest davon überzeugt, dass der Zugang zur nächsten Konsolen-Generation jedem zu Verfügung stehen sollte. Und wir wissen, dass der Preis für viele Fans ein entscheidender Faktor ist. Aus diesem Grund haben wir mit Xbox Series S eine Ergänzung zu Xbox Series X entwickelt. Mit Xbox Series S laden wir mehr Spieler noch früher in die nächste Generation ein. Xbox Series S ist all-digital und bietet all das, was für Gaming der nächsten Generation von zentraler Bedeutung ist: schnellere Ladezeiten, höhere Bildraten und reichhaltige, dynamische Welten – alles kombiniert in unserer kleinsten, elegantesten Xbox aller Zeiten. Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen am 10. November für 499,99 Euro(Schweizer Franken (UVP) und 299,99 Euro/Schweizer Franken (UVP).

Die Xbox Game Pass-Community zählt mittlerweile mehr als 10 Millionen Spieler und es ist wichtig, dass Du und Deine Freunde Zugang zu denselben Spielen hast. Du bist der Ansporn dafür, dass der Xbox Game Pass das einzige Abo-Modell ist, mit dem Du mehr als 100 Spiele auf der Konsole, dem PC und auf Mobil-Geräten spielst. Wir freuen uns deshalb umso mehr, die Xbox Game Pass-Bibliothek zukünftig um einen weiteren Service zu erweitern: Gemeinsam mit Electronic Arts bieten wir die EA Play-Mitgliedschaft für Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate und PC pünktlich zum Weihnachtsgeschäft an – ohne zusätzliche Kosten. Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder nutzen EA Play auf Xbox One, Xbox Series X und Series S sowie Windows 10 PC – Xbox Game Pass für PC-Mitglieder erhalten EA Play auf Windows 10.

Zusätzlich zu den 100+ Spielen in der Xbox Game Pass-Bibliothek spielen Ultimate- und PC-Mitglieder mehr als 60 weitere EA-Titel, darunter FIFA 20, Titanfall 2 sowie Need for Speed Heat und erhalten Zugang zu populären Marken wie Battlefield, Mass Effect, Skate und Die Sims. Ultimate-Mitglieder spielen darüber hinaus einige der besten EA Play-Titel auch über Cloud Gaming auf ihren Android-Geräten – ohne zusätzliche Kosten.

Zukünftig erscheinen weitere tolle Games und Features als Teil des Xbox Game Pass für PC – der Service sowie die Xbox App verlassen ab dem 17. September den Beta-Status und sind dann als finale Version verfügbar.

Mit dem Launch von Xbox Series X und Series S in diesem November geht auch eine neue Generation von Spiel-Erfahrungen einher. Optimierte Spiele für Xbox Series X und Series S erscheinen in diesem Jahr und nutzen die Vorteile unserer bis dato schnellsten Konsole. Bereits am ersten Tag genießt du Next-Gen-Versionen von Gears Tactics, Tetris Effect: Connected, sowie Assassin’s Creed Valhalla und Watch Dogs: Legion von Ubisoft.

Xbox Series S nutzt dieselben Technologien, mit denen diese Spiele nicht nur fantastisch aussehen, sondern sich auf einzigartig anfühlen. In unseren Gesprächen mit Spiele-Entwicklern haben wir verschiedene Bereiche identifiziert, die schwierig zu skalieren sind – darunter die CPU und I/O. Aus diesem Grund haben wir insbesondere großen Wert darauf gelegt, dass Entwickler, die ihre Spiele für Xbox Series X entwickeln, sie ohne große Mühen auf Xbox Series S ausspielen können.

Xbox Series S wird – genau wie Xbox Series X – von der Xbox Velocity Architecture angetrieben und unterstützt ebenfalls schnelle Ladezeiten und Quick Resume. Xbox Series S verfügt darüber hinaus über dieselben Next-Gen-Features, darunter HDMI 2.1, Bildwiederholraten von bis zu 120 Bildern in der Sekunde, DirectX Raytracing und Variable Rate Shading. Die Konsole liefert Spatial Sound, inklusive Dolby Atmos und Dolby Vision über Video-Streaming-Angebote wie Disney+ und Netflix. Zusätzlich ist die Unterstützung von Dolby Vision für Videospiele als erstes auf den Xbox-Konsolen der nächsten Generation 2021 verfügbar. Erfahre mehr über die technischen Daten der Xbox Series S hier.

Die neuen Xbox-Konsolen verfügen als einzige Konsolen der nächsten Generation über Abwärtskompatibilität, die es Dir erlaubt, tausende Spiele aus vier Generationen besser als jemals zuvor zu spielen. Darüber hinaus bieten Dir die Konsolen die Möglichkeit mit Deinen Freunden über Plattformen hinweg zu spielen – nämlich auf Konsole, dem PC und Mobil-Geräten.

Gaming hat sich im letzten Jahrzehnt stark verändern. Heute ist es für jeden Spieler einfacher und erschwinglicher denn je, eine Verbindung zu einer neuen Welt, einer neuen Geschichte oder einem neuen Freund herzustellen. Mit unserer Familie von Xbox-Konsolen der nächsten Generation erwartet Dich eine noch größere Vielfalt und mit dem Xbox Game Pass viele spannende Angebote: Wir laden Dich deshalb ein, uns bei der nächsten Generation des Gaming zu begleiten.