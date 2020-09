PM: EA Play ist kostenlos im Xbox Game Pass verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Als wir den Xbox Game Pass schufen hatten wir die Vision, dass Du noch mehr Spiele entdecken kannst und sie gemeinsam mit Deinen Freunden erkundest. In den letzten drei Jahren verschrieben wir uns dieser Vision und brachten unseren über 10 Millionen Mitgliedern immer mehr spannende Spiele. Im nächsten Schritt weiteten wir den Service so aus, dass Du mit dem Game Pass überall spielst – auch Geräte-übergreifend! Auf der E3 2019 stellten wir daher den Xbox Game Pass Ultimate und den Xbox Game Pass für PC vor. Letzten Monat wurde der Service außerdem für Ultimate-Mitglieder weiter ausgebaut: Seit dem 15. September spielst Du über 100 Titel dank Cloud-Gaming auch auf Deinem Android-Smartphone oder Tablet.

Und heute präsentieren wir Dir den nächsten Schritt zur Erfüllung unserer Vision. Denn wir schließen uns mit Electronic Arts zusammen und statten zum Weihnachtsgeschäft sowohl den Xbox Game Pass Ultimate als auch den Xbox Game Pass für PC mit einer zusätzlichen EA Play-Mitgliedschaft aus – und das völlig kostenlos! So nutzt Du als Ultimate-Mitglied EA Play auf Deiner Xbox One, Xbox Series X und S sowie Windows 10 PC. Als Nutzer des Xbox Game Pass für PC erhältst Du Zugang zu EA Play für Deinen Windows 10 PC.

Vormals bekannt als EA Access und Origin Access, bringt EA Play die besten EA-Titel in Deinen Xbox Game Pass. Darunter:

Seit dem Launch des Xbox Game Pass sind wir begeistert von den fantastischen Erfahrungen, die Ihr mit uns, Euren Freunden und der Community teilt. Und diese gemeinsamen Erfahrungen haben für jede Menge mehr Spielspaß gesorgt. Denn was wäre der Abschluss eines fantastischen Abenteuers, wenn man ihn nicht mit seinen Freunden teilt? Und so entdeckt ihr immer wieder neue Geschichten, bringt willkommene Abwechslung in anstrengende Tage und verbindet Euch auf großen Distanzen miteinander.

Du und Deine Freunde wollen den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro. Jetzt, da EA Play das Beste von EA in den Xbox Game Pass über alle Geräte hinweg bringt, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, Mitglied zu werden!

