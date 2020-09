PM: Erfahre mehr zu der Welt von Everwild und schau den Trailer mit Kommentaren der Entwickler (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wirf einen Blick in den aktuellen Trailer zu Everwild, Rare Studios nächstem großen Projekt für Xbox Series X und Windows 10 PC. Es gewährt Dir dank der aufschlussreichen Entwickler-Kommentare einen tiefen Einblick in die Charaktere und Ideen, die Everwild zu einem so besonderen Erlebnis machen. Unzählige Fans sahen die fantastischen Szenerien des Eternals-Trailers, der im Rahmen des Xbox Games Showcase im Juli seine Premiere feierte, und diskutieren nun leidenschaftlich über die mögliche Bedeutung dessen, was sie dort gesehen haben.

In diesem exklusiven Video mit Entwickler-Kommentar sprechen Executive Producer Louise O’Connor und Art Director Ryan Stevenson über einige der Theorien, die Fans mittlerweile aufgestellt haben. Sie sprechen über die einzelnen Szenen des Trailers und ordnen sie in das Gesamtgeschehen ein. Zudem geben sie tiefere Einblicke in die Gestaltung von Charakteren, Kreaturen und wie diese miteinander verbunden sind. Erfahre, was Dich in dieser wilden, magischen Welt erwartet und wirf einen Blick in das anschließende Video:

Du hast im Video sicher auch die frischen Eindrücke von den verschiedenen Biomen von Everwild bemerkt. Art Director Ryan Stevenson bestätigt, dass Du unterschiedliche Landschaften und Klimazonen auf Deiner Reise in Everwild bereist und erkundest.

Im Anschluss diskutiert das Team einige der übernatürlichen Aspekte des Trailers und gibt erste Hinweise auf die Bedeutung der Eternals-Rituale. Sie geben Dir eine Vorstellung von der Macht der mysteriösen Naturgeister und ihrer Verbindung zu den unterschiedlichen Bewohnern ihrer Welt.

Werde schon jetzt Teil der Everwild-Community und trete dem verifizierten Everwild Discord-Server bei, wo Du Dich mit anderen Fans über die spannendsten Theorien und die passendsten Namen für Deine tierischen Gefährten austauschst.

