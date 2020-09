Cyberpunk 2077: Strategie für Mikrotransaktionen im Multiplayer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

CD Projekt Red, Entwickler des heiß erwarteten Cyberpunk 2077 (in der Preview), ist sein Image als kundenfreundliches Studio sehr wichtig. Zum Reizthema Mikrotransaktionen hieß es daher klar: Die wird es in Cyberpunk 2077 nicht geben (CD Projekt: Keine Mikrotransaktionen).

In einer Telefonkonferenz mit Investoren gab kürzlich joint-CEO Adam Kiciński an, wie die Mikrotransaktionen für den Multiplayer von Cyberpunk 2077 ausfallen sollen. Dessen Entwicklung begann er spät in der Entstehung des Rollenspiels und der Multiplayer soll erst deutlich nach Release erscheinen (Cyberpunk 2077: Multiplayer-Entwicklung noch ganz am Anfang). Auf die Frage, wie aggressiv der Multiplayer monetarisiert wird, antwortete Kiciński:

Wir sind niemals aggressiv unseren Fans gegenüber! [...] Wir werden also natürlich nicht aggressiv sein, aber geht davon aus, dass es tolle Dinge zu kaufen geben wird. Das Ziel ist es, die Monetarisierung so zu gestalten, dass es die Leute glücklich macht, Geld auszugeben. Ich will nicht zynisch sein oder etwas verbergen: Es geht darum, ein Gefühl von Wertigkeit zu erzeugen. Wie bei unseren Singleplayer-Spielen: Wir wollen, dass die Leute glücklich sind, wenn sie Geld für unsere Produkte ausgeben. Dasselbe gilt für Mikrotransaktionen: Ihr könnt damit rechnen und [Cyberpunk] ist ein tolles Setting, um Dinge zu verkaufen. Aber es wird nicht aggressiv sein, es wird die Spieler nicht enttäuschen, sondern ihnen Freude machen – zumindest ist das unser Ziel.

Der offizielle Twitter-Account von Cyberpunk 2077 hat darauf einen alten Tweet mit der Botschaft "Keine Miktrotransaktionen" retweetet, begleitet von den Nachrichten: "Es hat sich nichts geändert. Cyberpunk 2077 ist ein Singleplayer-Spiel mit keinerlei Mikrotransaktionen. Ein Kauf. Keine Tricks." und "Cyberpunk Multiplayer/Online ist sein separates Projekt, das einige Miktrotransaktionen haben wird." Das polnische Studio hat sich bisher noch nicht genauer geäußert, ob der Multiplayer als Update in Cyberpunk 2077 integriert wird. Die jüngsten Äußeren könnten aber auch auf Cyberpunk Online als eigenständigen Titel hindeuten.