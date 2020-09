PC XOne Xbox X

Erinnert ihr euch noch an die Komödie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft aus dem Jahr 1989? Wie der Titel bereits andeutet, werden dort vier Kinder versehentlich geschrumpft und müssen allerlei Situation bestehen, für die Normalgroße nur ein müdes Lächeln übrig haben. Grounded könnte das Videospiel zum Film sein

A us dem Stengel der Pusteblume werden nach dem Fällen holzähnliche Balken, die ihr für den Bau einer Hütte oder anderer Gegenstände benötigt.



Gameplay

Nach der Wahl eures Charakters findet ihr euch mir nichts dir nichts im Spiel wieder. Egal, wenn dies nicht euer erstes Survival-Spiel ist, ahnt ihr die nächsten Schritte sowieso. Andernfalls werden euch dank des Tutorials zumindest die wichtigsten Grundlagen schrittweise nähergebracht: Genug essen und trinken, die Landschaft erkunden, Materialien sammeln, Gegenstände herstellen, ein schützendes Eigenheim bauen. Neu gefundene Materialien analysiert ihr zuerst in einer Maschine, um neue Rezepte freizuschalten. Grounded folgt dem bekannten Survival-Pfad.



Allerdings ist das Survival-System, vor allem im Vergleich mit anderen Genre-Vertretern, nur rudimentär umgesetzt. Ihr solltet zwar ein Auge auf die entsprechenden Leisten haben, das Auffrischen derselben kostet aber wenig Mühe und selbst wenn ihr nicht genug Verpflegung zu euch nehmt, führt die Mangelernährung nicht zum Tod, lediglich eure Gesundheit sinkt auf das Minimum. Die Anstrengungen des Tagewerks haben eurer Ausdauer nichts an, sondern diese sinkt durch Tätigkeiten nur temporär - haltet ihr kurz inne, regeneriert sie sich wieder. Die nächtliche Ruhephase dient nur dazu, dass ihr nicht im Dunkeln spielen müsst.

"A aahhh!“ Spinnen sind in Grounded sehr gefährliche Tiere. Und ich gebe zu: Bei meiner ersten Begegnung mit ihnen ist mir der Schreck durch die Glieder gefahren!



Garden Warfare

Aber der Garten hat es in sich. Ihr, nicht einmal Daumennagel-groß, steht vor baumhohen Grashalmen, begegnet den Marienkäfern auf Augenhöhe und dem Trupp Arbeiter-Ameisen besser mit dem nötigen Respekt. Während die vorgenannten Zeitgenossen euch nicht feindlich gesonnen sind, sieht das bei Spinnen, Stinkekäfern oder Soldaten-Ameisen anders aus. Diese greifen bei Sichtkontakt an und mir blieb bislang nur, die Beine in die Hand zu nehmen, denn für den Nahkampf ist meine Ausrüstung noch zu minderwertig. Oder ist das Spiel zu unbalanciert? Wenn ihr sterbt, erfolgt der Respawn zwar sofort, allerdings müsst ihr euren Rucksack am Ort eures Ablebens wieder aufsammeln.



Ihr craftet euch die ersten Werkzeuge, fällt mit der Steinaxt Grashalme, Klee und Pusteblumen, beobachtet einen Trupp Ameisen wie sie einen Käfer jagen, den sich durchs Dickicht fräsenden Marienkäfer und bekämpft beherzt eine Herde Milben. Die Spielwelt von Grounded ist zwar Fiktion, aber da sie der Realität entspringt, fühlt sie sich nahbar und echt an. Es erwartet euch zudem eine geschichtliche Einbettung des Geschehens, die natürlich in Zusammenhang mit eurer Schrumpfung steht und in der ihr verschiedene Aufgaben lösen müsst.

Das Inventar ist eher klassisch gehalten: 30 Gegenstände passen in euren Rucksack. Das Gewicht spielt keine Rolle. In die Schnellauswahl packt ihr die wichtigsten Hilfsmittel.



Grafik, Sound und Early-Access-Probleme

Grounded läuft auf meinem System bereits ziemlich fehlerfrei: Einige Abstürze sind zu beklagen, aber dank der großzügigen Autosave-Funktion ohne großen Fortschrittsverlust. Die Performance schwankt und in der Welten-Simulation kommt es hin und wieder zu Ungereimtheiten. Aber diese kleinen Fehler haben mir den Spaß an der Entdeckung der Spielwelt nicht genommen.



Grafisch zaubert Obsidian wirklich eine wunderschöne Miniaturwelt auf den Bildschirm, Grounded sieht einfach toll aus Alles was ich sehe oder aufhebe, erinnert mich an die Wirklichkeit und die kleinen thematischen Gebiete der Mini-Welt sind abwechslungsreich. Genau wie die Soundkulisse. Erwartet keinen epischen Soundtrack, aber der Garten hört sich genau so an, wie sich ein Garten anhören sollte. Gerade zu Spielbeginn erzeugt die Umgebung die Illusion, dass ihr euch in einem wilden, rauen und vor allem lebendigen Biotop befindet, in dem die Bewohner miteinander interagieren.



Also ist schon alles gut? Nein, natürlich nicht. Die Charakterauswahl hat mich unsicher werden lassen, ob ich wirklich einen vorpubertären Mini-Dreikäsehoch mit Kinderstimme spielen möchte. Infantil ist auch das Survival-Konzept, denn im derzeitigen Zustand ist Grounded ein Leichtgewicht und die Mechanik zu unwichtig, als dass sie ein spannendes Element wäre. So verhält es sich auch mit der Interaktions-Simulation: Die Begegnungen im Tierreich finden lediglich am unteren Ende der Nahrungskette statt, die gefährlichen Geschöpfe bleiben brav in ihrem Areal. Die Geschichte konnte ich leider nicht vorantreiben, da in meinem Spiel ein Quest-Trigger nicht ausgelöst wurde. Und natürlich strotzt Grounded noch nicht vor Umfang, aber dies schreibe ich einem Early-Access-Spiel nicht auf die Negativliste.

In der Spielwelt findet ihr so manchen achtlos weggeworfenen Tetra Pak. Die sind haben für euch einen echten Nutzen: Mit den Safttropfen stillt ihr sowohl Durst wie auch Hunger.



Mein Fazit

Grounded sieht toll aus, bietet bereits im jetzigen Zustand eine ordentliche Portion Abwechslung und spielt sich wie ein flottes Action-Adventure. Kämpfe gegen die großen, bösartigen Widersacher sind fordernd, bislang konnte ich noch keins der Viecher zur Strecke bringen. Demgegenüber steht ein Survival-System, dass ich in diesem Zustand nicht als Gewinn bewerte, da es inkonsequent und oberflächlich eingesetzt wird.



Aber das Verweilen in Grounded macht großen Spaß und die Spielidee Lust auf mehr! Ihr setzt euch in einer gefährlichen Welt gegen Widrigkeiten durch, greift auf ein schlüssiges und eingängiges Crafting-System zurück und erkundet eine interessante und abwechslungsreiche Spielwelt. Wird Grounded mich in meiner Leidenschaft für Survival-Spiele abholen? Ich glaube nein. Aber in die Welt des Action-Adventures Grounded kehre ich gerne und neugierig zurück!