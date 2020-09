Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung wird Prequel zu Breath of the Wild

Switch

In einem heute erschienenen Video von Nintendo entschuldigte sich der Produzent des The Legend of Zelda-Teams Eiji Anomona, weil die Fortsetzung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test, Note 9.5) noch auf sich warten lässt (Nachfolger zu Breath of the Wild in Entwicklung). Doch er stellte dafür etwas Anderes aus der Welt von Breath of the Wild vor: So erscheint mit Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung ein Spin-off-Prequel zu Links Open-World-Abenteuer.

Wie schon Hyrule Warriors (Definitive Edition im Test, Note 7.0) bringt Zeit der Verheerung die Dynasty Warriors-Massenschlachten mit überbordenden Spezialangriffen nach Hyrule. Genauer gesagt in das Hyrule 100 Jahre vor der Handlung von Breath of the Wild, als die Verheerung Ganon das Land verwüstet. Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung soll auch über den visuellen Stil hinaus stark von Breath of the Wild inspiriert sein. In der unten verlinkten Präsentation seht ihr nicht nur Link, sondern auch Zelda und die anderen Recken kurz in Aktion. Die Story des Titels will mit dramatischen Momenten im Zuge der Verheerung Hyrules aufwarten. Neben den Schlachten werden auch Rätsel zum Tragen kommen und wie von der Reihe gewohnt gibt es viele Waffen und mehr zum Freischalten. Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung erscheint am 20. November 2020 für Nintendo Switch.