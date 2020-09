PM: In The Walking Dead Onslaught Alexandria wieder aufbauen und Traumarsenal aufbauen (Sony Playstation Blog)

PC PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

wie das berühmte Setting eine entscheidende Rolle in der Story und im Gameplay von The Walking Dead Onslaught spielt.

The Walking Dead Onslaught spielt in der Zeit zwischen Staffel 8 und 9 von AMCs The Walking Dead. Das Spiel findet in einer Zeit statt, in der die Zukunft unserer Überlebenden sehr ungewiss ist. Der Krieg gegen Negan und seine blutrünstigen Saviors ist endlich vorbei, aber der Schmerz, den die Überlebenden erleiden mussten, sitzt tief. Wir haben uns dazu entschieden, das Spiel ganz im Zeichen des Wiederaufbaus nach der völligen Zerstörung zu gestalten. Ihr befindet euch an dem Ort, den die Hauptcharaktere ihr Zuhause nennen: der Sicherheitsbereich von Alexandria.

Wir haben mit den Produzenten von AMC und den Autoren von The Walking Dead zusammengearbeitet, um eine originelle Story zu erschaffen, in der die unterschiedlichen Zukunftsvisionen von Daryl Dixon und Rick Grimes für den Sicherheitsbereich aufeinander prallen.

Während Rick der Meinung ist, dass persönliche Opfer für das Wohl der Gemeinschaft erbracht werden müssen, glaubt Daryl, dass das ihre Freiheit, Gutes zu tun, in Gefahr bringt. Rick steht für den kollektivistischen Geist, der die Gesellschaft durch seinen Fokus auf den Wiederaufbau der neuen Welt voranbringt. Daryl hingegen steht für den individuellen Überlebenskampf des Menschen in der Apokalypse und macht deutlich, dass Ricks altruistische Ziele nicht immer allen zugute kommen. Die unterschiedlichen Sichtweisen wirken sich auch darauf aus, wie die Spieler Walking Dead Onslaught erleben. Die Spieler wechseln ständig zwischen den Perspektiven: Rick versucht, Alexandria wieder aufzubauen, und Daryl deckt die Hintergründe eines mysteriösen Verschwindens auf.

Wir wussten, dass eine authentische Darstellung von Alexandria wichtig war, die der Serie nahe kommt. Gleichzeitig haben wir das Spiel interaktiv gestaltet, wodurch die Spieler den Wiederaufbau der Gemeinschaft selbst in die Hand nehmen können. Der Spieler befindet sich inmitten von Alexandria. Seine Entscheidungen und Handlungen tragen dazu bei, ein neues Zuhause für andere Überlebende zu schaffen.

Zum Sammeln von Ressourcen für Alexandria wagen sich die Spieler aus dem Sicherheitsbereich hinaus und bringen Nahrung und Benzin mit, um die Spähtrupps und andere Überlebende zu unterstützen. Wenn die Gemeinschaft wächst, erhalten die Spieler Briefe und Anfragen von ihren Überlebenden und werden losgeschickt, um spezielle Gegenstände zu finden und Alexandria wieder aufzubauen. Die Spieler könnten selbständig entscheiden, wie sie die Gemeinschaft voranbringen wollen. Gefundene Materialien können entweder zum Upgraden von Waffen in der Waffenkammer genutzt werden oder um neue Strukturen in Alexandria zu erschaffen, was eure Gameplay Erfahrung verbessern kann.

Einer unserer beliebtesten Orte in Alexandria ist die Waffenkammer, in der sich alle Waffen befinden, die die Spieler außerhalb von Alexandria aufspüren. Hier können die Spieler das durchdachte Waffen-Upgrade-System von The Walking Dead Onslaught kennenlernen und damit experimentieren. Von Ricks Revolver bis hin zu den mächtigen Äxten des Kingdoms: Jede Waffe hat mehrere einzigartige Upgrades, die man beliebig kombinieren kann. Natürlich müssen die Spieler zuerst genug Material sammeln, um die Upgrades vornehmen zu können.

Nahkampf-Upgrades sind oft sehr fantasievoll. So können die Spieler zum Beispiel durch das Craften eines Adrenalin-Upgrades kurzzeitig einen Slow-Motion-Angriff gegen eine Herde Beißer vornehmen. Wenn es um Schusswaffen geht, sind die Upgrades eher taktisch gestaltet. Die Waffen-Upgrades im Sortiment wirken sich auf die Leistung der Waffe im Kampf aus und umfassen visuelle Aufsätze wie vertikale Griffe, Holosights und Mündungsbremsen.

Letzten Endes möchten wir, dass die Spieler Spaß daran haben, die Beißer auf ihre eigene Weise zu töten. Das haben wir möglich gemacht, indem wir ein Toolset an Waffen bereitstellen, das sich ständig weiterentwickelt und somit auch die Art und Weise verändert, wie sich die Spieler der drohenden Gefahr durch die Beißer stellen.

The Walking Dead Onslaught wird in den Editionen Standard und Deluxe erhältlich sein. Am 29. September erscheint das Spiel digital und im Oktober folgt ein physischer Disc Release. Vorbestellungen sind heute für PS4 und bei teilnehmenden Händlern möglich.

Wir hoffen, dass ihr euch darauf freut, The Walking Dead Onslaught zu spielen, wenn es später diesen Monat erscheint. Keine Angst: wir haben noch mehr Neuigkeiten zu The Walking Dead Onslaught. Also folgt uns auf Twitter @Survios und abonniert unseren Newsletter unter TWDOnslaught.com, um auf dem neusten Stand zu bleiben.