PM: Handball 21: NACON und Eko Software geben offizielle Kooperationen bekannt (Bigben Interactive)

PC XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON und Eko Software geben heute eine außergewöhnliche Kooperation bekannt, die die Veröffentlichung von Handball 21 begleiten wird. Die neue Simulation eines Sports, der weltweit über 27 Millionen Föderationsmitglieder vorweisen kann, wird ab 13. November für Playstation®4, Xbox One und PC im Handel erhältlich sein.

Für die Veröffentlichung von Handball 21 geht NACON in Deutschland eine Partnerschaft mit einem der besten Handballer Deutschlands ein. Nationalspieler Fabian Wiede wird das Cover von Handball 21 zieren. Der 26-jährige, der beim Top-Team Füchse Berlin unter Vertrag steht, wurde bei der Handball WM 2019 in Deutschland ins All Star Team gewählt und gewann mit der Nationalmannschaft 2016 den Europameistertitel und Bronze bei den Olympischen Spielen.

Mit Fabian Wiede und den Füchsen Berlin sind spannende Aktionen für die deutschen Handball- und Gaming-Fans geplant. „Ich freue mich sehr, dass wieder ein Handball-Videospiel auf den Markt kommt und ich auf dem Cover sein darf. Gerade in diesen für den Sport nicht ganz einfachen Zeiten ist es toll, dass Handballbegeisterte so die Möglichkeit bekommen, auch von zu Hause Handball zu spielen“, so der Rückraumspieler. Weitere Details zu den gemeinsamen Aktionen werden zeitnah folgen.

„Wir sind unglaublich stolz mit Fabian Wiede einen so herausragenden Spieler für das Cover von Handball 21 gewonnen zu haben“, so Axel Florizoone, Geschäftsführer Bigben Deutschlands, „Fans dürfen in jedem Fall gespannt bleiben, was wir an kommenden Aktivitäten geplant haben – es ist immer besonders toll, wenn aus der Zusammenkunft von Sportsimulation und der Realität des Sports so schöne Kooperationen entstehen.“

Nach vier Jahren kehrt Eko Software mit Handball 21 zurück: Aufbauend auf der Erfahrung des Studios bei Sportspielen, weitreichenden Diskussionen mit der Fan-Community und dem Wissen von Handball-Experten liefert Eko Software eine noch realistischere Spielerfahrung als zuvor. Mit neuen Animationen, verbesserter KI, neuen Spielmodi und mehr offiziellen Inhalten als je zuvor erleben die Spieler all die Emotionen und Spannung des beliebten Sports in Handball 21.

Handball 21 erscheint am 13. November 2020 für PS4™, Xbox One und PC im Handel.