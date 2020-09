PM: Tennis World Tour 2: Offizielle DLC-Inhalte enthüllt (Bigben Interactive)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON und Big Ant Studios stellen heute die offiziellen DLC-Inhalte von Tennis World Tour 2 vor. Der Titel erscheint am 25. September 2020 für PS4™, Xbox One und PC sowie am 16. Oktober für Nintendo Switch im Handel.

Als Teil des DLCs bietet Tennis World Tour 2 neben dem Manolo Santana-Court der Mutua Madrid Open und der OWL Arena in Halle, Roland-Garros, das berühmte French Open Grand Slam-Turnier sowie drei bekannte Courts: Philippe-Chartrier, Suzanne-Lenglen und Simonne-Mathieu.

Als eines der forderndsten Turniere, die auf einem Sandplatz ausgetragen werden, ist das Roland-Garros seit seinem Debut 1925 eine Bühne für die größten Tennisstars der Welt. Mit nur wenigen Tagen bis zum Start des – durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie verschobenen – Turniers in Paris können die Tennis World Tour 2-Spieler die Emotion, die Spannung und den Druck seiner größten Matches schon jetzt erleben.

Mit noch realistischerem Gameplay und der Möglichkeit, in die Rollen der größten Tennisstars der Welt zu schlüpfen, ist Tennis World Tour 2 eine Simulation, die Tennisfans ebenso gefallen wird wie anspruchsvollen Gamern.

Tennis World Tour 2 bietet mitunter folgende Neuerungen:

Die offiziellen Wettbewerbe und Stadien werden als DLC-Inhalte verfügbar sowie in der Ace Edition von Tennis World Tour 2 enthalten sein.

Tennis World Tour 2 erscheint am 25. September 2020 für PS4™, Xbox One und PC sowie am 16. Oktober für Nintendo Switch im Handel.