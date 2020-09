Miner 2019er: Bounty Bob bekommt ein offizielles C64-Prequel

1982 flimmerte der Minenarbeiter Bounty Bob in Miner 2049er erstmals über die Monitore des Atari 800. Der große Durchbruch gelang dem Plattformer von Micro Fun aber erst 1983 auf dem Commodore 64. Nach einer Fortsetzung (Bounty Bob Strikes Back!) und einem Windows-Remake (Miner 2049er Again) soll nun ein Prequel namens Miner 2019er das alte Spielgefühl wieder aufleben lassen. Dazu hat sich das kleine Studio Psytronik Software mit dem in der Szene nicht unbekannten Entwickler Daniel Avery die Unterstützung des Miner-Schöpfers Bill Hogue gesichert.

Grafisch ähnelt Miner 2019er seinem 37 Jahre alten Vorbild nahezu pixelgenau. Neben 14 brandneuen Levels sind erstmals für den C64 auch drei bis dato exklusiv für Colecovision entwickelten Levels des Originals enthalten. Neue Gameplay-Elemente bilden versteckte Items, Bonus-Levels und Geschwindigkeits-Medaillen. Außerdem wird es eine speicherbare Highscore-Tabelle geben. Miner 2019er wird auf den Mini- und Maxi-Versionen des C64 laufen und soll in Kürze erscheinen.