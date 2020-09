PM: 8 zeitaufwendige PS+ Trophäen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In zehn Jahren mit PS Plus gab es einige Herausforderungen, die definitiv fast unseren Geduldsfaden reißen ließen. Aber wenn man nach Stunden über Stunden endlich eine bestimmte Trophäe am Screen erscheinen sieht, kann man dieses Glücksgefühl nur schwer in Worte fassen.

Harte Trophäen-Arbeit lohnt sich. Und wer sich einer solch zeitintensiven Herausforderung stellen möchte, sollte sich unbedingt diese 8 Trophäen ansehen, die Trophies.de zu den aufwendigsten unter allen PS Plus Games zählt.

Durchhaltevermögen ist in Crysis 2 gefragt! Allerdings nicht hinsichtlich der Spielzeit, sondern mit Blick auf den Zeitraum. Für die Trophäe Hingabe muss man nämlich ganze sechs Monate bis zur Freischaltung warten, da diese von einem verlangt, dass man sich ein halbes Jahr nach der ersten Mehrspieler-Partie wieder ins Getümmel stürzt. In der Zwischenzeit kann man sich anderen Projekten widmen, wie etwa dem Bau eines Einfamilienhauses.

Die Trophäe ist nicht nur schwer, sondern auch verdammt zeitintensiv. Die Dekorationen sind sehr vielfältig. Man muss die Story im Grunde mehrmals auf einen hohen Schwierigkeitsgrad durchspielen, wenn man nicht gerade absolut der Überprofi ist, weil man einfach sehr oft stirbt. Als ob das nicht noch genug wäre, muss man dann noch mehrere Tausend Feinde töten und alle Herausforderungen in jeder Mission machen und und und …

Dieser Videospielableger des beliebten Tabletop Spiels versetzt euch in die Rolle eines Space Marines, welcher die Imperialen Truppen bei einem Angriff der Orks unterstützen soll. Um diese Trophäe zu erspielen, müsst ihr etwas Sitzfleisch mitbringen. Die namensgebende Anzahl von 40,000 Kills gilt es nämlich zu erreichen. Der Spielmodus ist hier zwar egal, aber durch das Fehlen einer Statistik der Kills kann das auf Dauer sehr spaßig sein.

Hierfür muss man eine besondere Katastrophe erleben. Man benötigt zwar die „Natural Disasters“ Erweiterung, aber trotzdem sollte sie in dieser Liste nicht fehlen. Durch die Erweiterung ziehen Naturkatastrophen in das Aufbauspiel ein. Selbst durch Vorspulen erscheinen ca. nur zwei bis drei Naturkatastrophen pro Spielstunde. Eine besondere Katastrophe hat hierbei eine Wahrscheinlichkeit von ca. 0,33% somit sollte man hierfür etwas Zeit investieren oder im Anschluss ins Casino gehen.

Die Trophäe, alle vier Endgegner mit dem freischaltbaren „Diamant-Knack“ zu besiegen, ist eigentlich nicht das Problem. Um jedoch mit diesem spielen zu können, muss man zuvor aus den Schatztruhen des Spiels zehn Diamanten gefunden haben. Es gibt 68 Truhen, aber Diamanten erhält man zufallsbasiert mit einer so geringen Wahrscheinlichkeit, dass man pro Spieldurchlauf mal zwei oder auch gar keinen erhält. Wenn man nicht so viel Glück hat, spielt man es wieder und wieder und wieder durch.

Auch wenn es in manchen Spielen eher unüblich ist zu sterben, muss man sich für diese Trophäe 1.000 mal selbst umbringen. Dies passiert durch die vielen Zauber auch gerne mal im Spielverlauf, vor allem wenn man sehr unbeholfen beim Spielen vorgeht, aber trotzdem wird man sich nach Spielende noch ein paar Hundert mal umbringen müssen, was etwas zeitaufwendiger ist.

Obwohl die Bioshock-Reihe ihren Fokus schon immer auf die Story und den Singleplayer-Modus gelegt hat, bekam Bioshock 2 einen Multiplayer-Modus spendiert. Dieser Multiplayer-Modus besaß klassische Modi wie Team Deathmatch und Capture the Flag. Dass der Multiplayer-Modus nicht gerade überrannt wurde, war vorherzusehen, da viele Leute sich Bioshock 2 wegen der Story kauften. Dementsprechend ist der Titel der Trophäe „Wähle das Unmögliche“ relativ passend, da man für diese Trophäe Rang 40 im Multiplayer-Modus erreichen muss und schon ein paar Jahre nach dem Release war der Multiplayer-Modus nicht mehr gut besucht.

Diese Trophäe setzt 100% Spielabschluss voraus. Hierfür müsst ihr alles essen, jeden „Kampf-Move“ lernen und ausführen, alle Nebenmissionen beenden und alle Minispiele meistern. Damit braucht man alleine für diese Trophäe in etwa 100 Stunden.

