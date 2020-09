Xbox Series S: Design und Preis der Next-Gen-Xbox ohne Laufwerk

Xbox X

Schon länger hielten sich Gerüchte, dass Microsoft neben der leistungstarken Xbox Series X dieses Jahr direkt auch ein kleineres Modell auf den Markt bringen wird. Kurz nachdem die Magazine Thurrott und Windows Central das Design der Xbox Series S sowie Preise und Termine zu Microsofts kommender Konsolengeneration veröffentlichten, folgte prompt via Twitter die offizielle Bestätigung – zumindest für Look und Preis der kleineren Variante ohne physisches Laufwerk. Die Xbox Series S soll für 299 Euro in den Handel gelangen.

Zudem kündigt Microsoft in dem Tweet an "Wir freuen uns darauf in Kürze mehr [Informationen] mit euch zu teilen. Versprochen.". Möglich, dass sehr bald die ausstehenden Informationen zur Xbox Series X sowie zum Datum des Verkaufsstart nachgereicht werden. Sobald es neue Informationen gibt, erfahrt ihr es hier auf GamersGlobal!