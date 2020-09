Xbox Series S: Design, Preis und Termin der Next-Gen-Xbox ohne Laufwerk [U]

Xbox X

Update 18:45 Uhr:

Mittlerweile hat Microsoft die Xbox Series S mit einem offiziellen Ankündigungstrailer vorgestellt, den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt. Neben einigen Informationen (wie einer verbauten 512 GB NVME SSD) zur "kleinsten Xbox" enthält das Video mit dem 10. November 2020 auch den Erscheinungstermin.

Ursprüngliche Meldung vom 08. September 2020:

Schon länger hielten sich Gerüchte, dass Microsoft neben der leistungsstarken Xbox Series X dieses Jahr direkt auch ein kleineres Modell auf den Markt bringen wird. Kurz nachdem die Magazine Thurrott und Windows Central das Design der Xbox Series S sowie Preise und Termine zu Microsofts kommender Konsolengeneration veröffentlichten, folgte prompt via Twitter die offizielle Bestätigung – zumindest für Look und Preis der kleineren Variante ohne physisches Laufwerk. Die Xbox Series S soll für 299 Euro in den Handel gelangen.

Zudem kündigt Microsoft in dem Tweet an: "Wir freuen uns darauf in Kürze mehr [Informationen] mit euch zu teilen. Versprochen." Möglich, dass sehr bald die ausstehenden Informationen zur Xbox Series X sowie zum Datum des Verkaufsstarts nachgereicht werden. Sobald es neue Informationen gibt, erfahrt ihr es hier auf GamersGlobal!