Der Elfenhof tagt im 7. Kriegsmonat: Wie bestreiten wir das Endgame?

Invasion und Ritual

Teaser Im siebten Kriegsmonat müssen und werden wir den Grundstein dafür legen, im achten tragisch zu scheitern -- oder glorreich zu siegen! Nun denn, kommt an den Elfenhof und lasst eure Stimme zählen!

Die Entscheidungen für den 7. Elfenmonat

Schatzkanzler (und seit einiger Zeit ja auch General)führt uns auch in den siebten Elfenmonat, als Kriegsräte des Monats begrüßen wir sechs bestehende und wiederkehrende Edle: Ex-Schatzkanzler-und-wichtigster-Held-sowieund. Dazu kommen die frischgebackenen Kriegsräteund, die wir besonders herzlich willkommen heißen!Nach Monaten der harten Verteidigungskämpfe sind wir nun endlich in die Offensive gegenüber den Dunkelelfen gegangen und haben auf Anhieb und mit minimalen Verlusten zwei Ortschaften erobert, darunter die für Wegsteinsplitter wichtige Feste Vaul's Amboss (West-Version, die gleichnamige Stadt auf Ulthuan kontrollieren wir ja längst).Doch die Zeit ist knapp: Schon bald werden die Dunkelelfen das letzte Ritual starten und können nach dessen Abschluss die finale Schlacht führen. Werden wir es schaffen, sie vorher so zu schädigen, dass wir sie ein- und überholen können? Und auch die Echsenmenschen sind noch im Rennen, sie liegen bei den Ritualen ganz knapp, vielleicht nur eine Runde, hinter uns, und könnten der lachende (oder quakende) Dritte werden.Es geht also nun ums Ganze! Wir rechnen damit, dass wir den großen Krieg um die Neue Welt im achten Monat zu einem Ende führen werden -- so oder so --, doch die weichen für unseren Sieg müssen nun, vor Beginn des siebten Elfenmonats, gestellt werden! Darum erwarten euch dieses Mal besonders schicksalsschwangere, teils aber auch ins taktische Detail gehende Fragen. Tragt Sorge, euch an den Entscheidungen bis Mittwoch, 23:59 Uhr, zu beteiligen, aufdass dereinst niemand sagen kann, er habe nicht mitgetragen, was die stolze Hochelfennation zur Glorie (oder ihren Untergang...) geführt hat.Hinweis: Abstimmen könnt ihr ausschließlich am Elfenhof. Aus unserem Ausfall ist unvermittelt eine Invasion geworden, aktuell erscheinen die Dunkelelfen schwach: Wie gehen wir in Naggaroth weiter vor: Eroberung oder Verbrannte Erde? Bei Eroberung würden wir Vaul‘s Amboss mit zunächst einer Armee und später per Garnison und Ad-hoc-Kommandeur verteidigen. Es geht auch bei "Eroberung" nicht um die vollständige Eroberung von Naggaroth, sondern nur um die ausreichende Schwächung. Vorteil wäre die Steigerung unserer Wegsteinproduktion und die Option zur Defensive in Naggaroth -- während wir bei der Verbrannten Erde kaum die Chance auf Wiedererstarkung haben werden, sollten wir größere Verluste erleiden. Dafür bringt uns die Verbrannte Erde schneller Gold und wir müssen uns nicht um die Sicherung von Gebieten kümmern (sprich: wir rücken sofort mit drei Armeen vor statt mit zwei).A. Wir entscheiden uns für diemindestens einer Naggarothi-Provinz.B. Wir wählen die Strategie der(und reißen alle Siedlungen nieder)C. Moment, das sollte doch nur einsein? Wir ziehen uns gleich wieder zurück!Wichtig: 07-01 gibt die generelle Strategie vor, es zählt also bei 07-02 nur diejenige relative Mehrheit, die dem Ergebnis von 07-01 entspricht. Sollte 07-01 C sich durchsetzen, hat 07-02 keine Bedeutung.: Vauls Amboss ist aufgrund der Wegsteinsplitter-Produktion wichtig, doch um die komplette Provinz Schwarze Küste zu erobern (was in Anbetracht späterer Aktionen gegen die Echsenmenschen ein guter Plan wäre), werden wir noch Hexenhalle im Westen, die Hauptstadt Trostlose Feste im Südwesten und vor allem die Inselstadt Arnheim weiter im Süden einnehmen. Dabei wären unsere Armeen überwiegend gut aus Ulthuan verstärkbar.Wir werden die Provinz Klauenküste einnehmen, zu der uns noch Die Monolithen und die Hauptstadt Hoteks Säule fehlen. Damit wäre Naggaroth quasi in drei Teile gespalten: den Südteil, den Nordostteil (Ex-Naggarythe) und das Kernland im Nordwesten. Da wir uns die Küste entlang bewegen, sind wir gut aus Ulthuan verstärkbar. Aktionen gegen die Echsenmenschen aber werden später nur durch Konföderation mit dem Orden der Lehrmeister möglich sein.Indem wir uns die Provinz Schattenwald vorknöpfen (bestehend aus Daldrachs Bau, Kreis der Zerstörung, Giftlichtung und Hauptstadt Clar Karon), zielen wir Richtung Naggarond und unterteilen ebenfalls die Naggaroth-Gebiete in drei Teile, mit einem stärkeren Nordost-Teil. Da wir weit von Ulthuan entfernen, wird der Nachschub mit neuen Armeen schnell zum Problem werden. Dafür gibt es für später die Option, Naggarond selbst anzugreifen (was aber beim Spiel auf Ritualsieg gar nicht nötig ist). Gegen die Echsenmenschen hilft uns nur die Konföderation mit dem Orden der Lehrmeister.Wir schaffen ein Niemandsland zwischen Naggaroth und Echsenmenschen, sind dabei aber noch in relativer Nähe zur Küste und hätten die zumindest theoretische Option, weiter nach Süden zu marschieren, Richtung Echsenmenschen. Vaul's Amboss und Irrlichtung werden nicht verteidigt oder nur durch nachrückende Armeen.Indem wir an der Küste bleiben, können wir uns leicht aus Ulthuan verstärken und jederzeit dorthin zurückkehren -- etwa fürs nächste eigene Ritual. Vaul's Amboss und Irrlichtung werden nicht verteidigt oder nur durch nachrückende Armeen.Wir ziehen eine Schneise der Verwüstung bis zur Hauptstadt der Naggaroth. Was schert es uns, ob unsere Armeen vergehen werden und mit Sicherheit nicht unser Ritual werden unterstützen können? Die Dunkelelfen müssen büßen! Vaul's Amboss und Irrlichtung werden nicht verteidigt oder nur durch nachrückende Armeen.Aktuell belagert uns im Norden Ulthuans die Dunkelelfenarmee unter Helleborn die Alte die Stadt Tor Anlec, unsere verteidigende Armee hat allein keine Chance.Wir besiegen die aktuelle Mini-Invasion der Dunkelelfen sowohl mit Alastar als auch Korhian und lassen dann beide zur Verteidigung des Nordwestens / Westens bzw. fürs nächste Ritual zurück.Wir besiegen die aktuelle Mini-Invasion der Dunkelelfen sowohl mit Alastar als auch Korhian und lassen dann eine zur Verteidigung des Nordwestens / Westens bzw. fürs nächste Ritual zurück, während die andere die Invasion unterstützt.Wir besiegen die aktuelle Mini-Invasion mit nur einer Armee und schicken die andere übers Meer, um die dortige Strategie zu unterstützen (etwa als Besatzungsarmee oder zum Ausgleich von Verlusten).Wir besiegen die aktuelle Mini-Invasion sowohl mit Alastar als auch Korhian und schicken dann beide übers Meer Richtung Naggarythe, um eine zweite Invasion zu starten.Sobald die Dunkelelfen (die aktuell noch in Führung liegen) ihr nächstes Ritual starten, können wir gegen 2500, 5000 oder 10000 Gold eine Interventionsarmee dorthin teleportieren.Um unseren Feldzug (egal ob Verbrannte Erde oder Eroberung) zu unterstützen, schicken wir in Runde 2 oder 3 des nächsten Naggarythe-Rituals eine möglichst große Interventionsarmee.Wir schicken keine Interventionsarmee und verwenden das Geld für Besseres.Wir haben aktuell fünf starke Armeen und eine schwache, die Tor Anlec verteidigt. Brauchen wir weitere starke Armeen, etwa auch fürs nächste Ritual?Lieber fünf starke Armeen, als die Wirtschaft zu ruinieren! So bleibt Geld, um weiter die Städte auszubauen. Das nächste Ritual kann von den vorhandenen, dann eben zurückkehrenden Armeen geschützt werden.Wir rüsten eine weitere starke Armee heran, aufkosten einer spätestens dann stagnierenden Wirtschaft.Wir rüsten zwei weitere starke Armeen heran, die wir nur durch Brandschatzung und Siege in Naggaroth werden unterhalten können.Hinweis: Im Gegensatz zu den früheren Ritualen dauert dieses nicht 10, sondern 20 Runden. Wir erwarten zudem stärkere Chaos-Kräfte als je zuvor. Nach Erfüllung ist eine letzte große Story-Schlacht zu schlagen. Bitte Wechselwirkung mit 07-04 und 07-05 bedenken!)Das nächste eigene Ritual starten wir sofort. Die Verteidigung bekommen wir schon organisiert.Das nächste eigene Ritual starten wir erst, wenn wir zumindest zwei Ritualstädte mit je einer starken Armee schützen können (egal ob neue oder zurückgezogene).Das nächste eigene Ritual starten wir erst, wenn wir jede Ritualstadt mit einer starken Armee schützen können (egal ob neue oder zurückgezogene)Das nächste eigene Ritual starten wir erst, wenn wir mindestens vier starke Armeen zur Verteidigung vor Ort haben (egal ob neue oder zurückgezogene)Nun denn, werte Elfenadlige, entscheidet euch bis Mittwoch, 23:59 Uhr!*Naggarothi sind keine Elfen!