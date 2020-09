Dirt 5 erscheint drei Wochen später am 6. November

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bereits im Juni dieses Jahres konnte GamersGlobal erstmals selbst Hand an Codemasters' Offroad-Racer Dirt 5 (Preview) legen. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde der Release-Termin im Oktober für PC, PS4 und Xbox One bekannt gegeben. Verfügbar wird das ebenfalls für Google Stadia angekündigte Rennspiel allerdings erst später sein. Konkret verschiebt sich Dirt 5 um drei volle Wochen auf den 6. November 2020, wobei nicht gänzlich ausgeschlossen ist, dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine der beiden kommenden Next-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony im Handel verfügbar sein wird.

Gedanken darüber müssen sich Interessenten aber so oder so nicht machen, denn die Version für die Current-Gen wird jeweils mitsamt der Verbesserungen mit der jeweiligen Nachfolgekonsole funktionieren. Konkrete Gründe für die Verzögerung nennt Codemasters indes nicht. Die Verschiebung ermögliche "alle Versionen des Spiels in einem kürzeren Zeitraum zu veröffentlichen", wobei Codemasters, wie auch die Spieler, von einer Verfügbarkeit von PS5 und Xbox Series X im Weihnachtsgeschäft ausgeht.

Neben einer umfangreichen Solokampagne, Einzelrennen gegen die KI sowie Mehrspieler-Rennen wird Dirt 5 auch einen neuen Spielmodus namens Playgrounds umfassen. Darin können die Spieler selbst in drei Kategorien Challenges erstellen, die (womöglich auch plattformübergreifend) mit der Community geteilt werden können.