MoMoCa #362

Teaser Von Comic-Action über Reisläufer-Taktik und Gangster-Prügelei bis zu Text-Adventures: In diesem MoMoCa reden Captain Jörg und der unglaubliche Hagen über eine ganze Bandbreite an Spielen.

Dem Ruf des Montags folgen in dieser Ausgabe Jörg und Hagen. Die beiden verraten euch nicht nur, was euch diese Woche auf GamersGlobal erwartet und beantworten eure (wenigen) eingegangenen Fragen. Ob nun beim Plausch über das Wochenende, anstehende Tests oder den Blick in die neueste Galerie der Rubrik "Das Spielen unsere User", die beiden kommen über einen Bunten Strauß an Titeln in Gespräch: Ob nun der topaktuelle kopflose High-Speed Shooter, das Remaster eines älteren Titels über schlagfertige Yakuza oder das noch wesentlich ältere Multi-User-Dungeon-Adventure. Und einer von beiden schafft es dabei, immer mehr potentielle Gruppen aus der Hörerschaft auf die Schippe zu nehmen.

Alle Themen im Überblick: