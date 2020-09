Graven: 3D Realms stellt Hexen 2-Nachfolger im Geiste vor

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Im Zuge des hauseigenen Online-Events 3D Realms Deep stellte der amerikanische Publisher 3D Realms und das verantwortliche Entwicklerstudio Slipgate Ironworks mit Graven einen vielversprechenden neuen Dark-Fantasy 3D-Action-Titel vor, der gerade Fans der Hexen-Reihe von Raven Software aus den 90ern ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollte, soll dieser doch ein Nachfolger im Geiste von Hexen 2 werden.

Als zu Unrecht verstoßener Priester werdet ihr euch in der mittelalterlichen Fantasy-Welt von Graven auf eine gefahrvolle Mission begeben und in Ego-Perspektive gegen eine Vielzahl an Gegnern antreten. Neben den zahlreichen Kämpfen erwarten euch in den Levels auch leichte Rätsel, die ihr beispielsweise mit dem Manipulieren der Spielumgebung lösen könnt. Neue Ausrüstung wie bessere Waffen, Rüstungen und Hilfsmittel wie Heiltränke oder Zaubersprüche könnt ihr in den Levels finden, oder erbeuten - und teilweise auch upgraden.

Den parallel zur Ankündigung präsentierten "Reveal"-Trailer haben wir für euch direkt unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt, dieser hält bereits echte Gameplay-Szenen aus dem Spiel bereit. Das Video vermittelt euch zudem einen Ersteindruck von der Ästhetik des Titels, der mit seinem Zusammenspiel aus klassischer 90er Jahre-Grafik und modernen Grafik-Features die Optik zu einen stimmigen Gesamtbild vereinen möchte. Weitere Impressionen entnehmt ihr unserer Screenshot-Galerie, zudem liegt ein weiteres offizielles "First 30 Minutes Uncut-Gameplay"-Video vor, das euch die erste halbe Stunde aus dem Spiel zeigt und ihr weiter unten in den Quellen verlinkt vorfindet.

Die "Highlights" von Graven werden durch den Hersteller auf Steam wie folgt beworben:

Löse Rätsel und enthülle die Geschichte, um die Motive der üblen ketzerischen Sekten aufzudecken, die hinter den Seuchen und Jahreszeiten stehen, die das Land heimsuchen.

Verändere deine Umwelt mit allem, was dich umgibt. Wirke Zauber und nutze Kristalle, um sie nach deinen Vorstellungen zu formen.

Entdecke neue Waffen und werte sie bei Schmieden und Alchemisten auf, um deine Fähigkeiten zu verbessern

Erweitere deinen Horizont, indem du an alte Orte mit neuen Fähigkeiten zurückkehrst, um herauszufinden, wie tief die Abgründe hinabreichen.

Besiege über 30 verschiedene Gegner in einer sich immer weiter ausbreitenden Welt mit zahlreichen Biomen.

Wandle auf dem parallelen Pfad, damit du nicht in die Nischen der Welt fällst, wo der Nebel jegliches Licht verschlingt und Kreaturen jenseits der Zeit ihr Unwesen treiben.

Verdiene deinen Frieden

Graven soll 2021 für PC, Xbox One, PS4, Switch sowie für die kommenden Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Playstation 5 erscheinen.