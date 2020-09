Gratis für alle: Premium-Inhalte zum Reinschnuppern im September 2020

Eine breite Auswahl gratis ausprobieren

Teaser Es gibt regelmäßig kostenlose Beispiele für alle. Denn ohne Abo entgehen euch etliche schöne Inhalte bei uns – aber ohne Möglichkeit für euch zum Reinschnuppern entgehen uns potenzielle Abonnenten.

Stunde der Kritiker: Microsoft Flight Simulator

Bitte schnallen Sie sich an, bringen die Rückenlehnen in eine aufrechte Sitzposition und klappen die Tische vor ihnen nach oben: Jörg Langer und Hagen Gehritz heben in dieser Stunde der Kritiker ab.

Die Viertelstunde: Troy - Total War

Troy fühlt sich, anders als Thrones of Britannia, trotz "Total War Saga"-Stigma, wie ein vollwertiger Serienteil an. Das liegt vor allem am aufgebohrten Wirtschaftssystem und den Fraktionen.

Preview: Mafia - Definitive Edition

Gut 18 Jahre nach dem Release erscheint eines der besten Gangster-Spiele in einer runderneuerten Version. Die ersten Stunden sprechen für ein fantastisches Remake, das nicht nur Fans lieben werden.

Meinung: Die Post-Apokalypse

Böse Zungen sagen, Death Stranding sei nur ein öder DHL-Simulator. Viele plappern es ungeprüft nach. Die Welt braucht endlich einen Vergleichstest mit einem echten Postboten-Game. Fränkel, übernehmen Sie!

Test: Project Cars 3

Im Jahr 2015 erschien der erste Teil der Renn-Simulationen von den Slightly Mad Studios. Der erste Teil nach der Übernahme durch Codemasters ist gut, weicht aber auch von der bisherigen Formel ab.

WoSchCa vom 7.8.2020

Im heutigen Podcast begrüßen wir als Gast einen ehemaligen Praktikanten/Freien Autoren, der seitdem unter anderem für IDG und Webedia gearbeitet hat, und der unseren ersten Dark-Souls-Test verfasste.

