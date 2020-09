Doom Eternal: The Ancient Gods Part 1: id Software findet neue Komponisten

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Nachdem Spieleentwickler id Software und Mick Gordon, einer der talentiertesten Komponisten und Musiker der Branche, aufgrund künstlerischer Differenzen nach dem Release von Doom Eternal im Streit getrennte Wege gegangen sind, war bis dato nicht klar, wer für den Soundtrack des ersten DLC The Ancient Gods Part 1 verantwortlich zeichnen würde.

Nun haben die Texaner mit Andrew Hulshult und David Levy zwei Komponisten vorgestellt, die als künstlerisches Duo in Zukunft die musikalische Leitung übernehmen sollen. Die beiden sind durch Projekte wie beispielsweise Dusk, Quake Champions, Wrath - Aeon of Ruin, Prodeus oder der Halo-Spinoff-Serie Red vs. Blue bekannt. Die Arbeiten am Soundtrack sollen ab sofort aufgenommen werden, damit dem Release der Inhaltserweiterung Doom Eternal: The Ancient Gods Part 1 am 20. Oktober 2020 für PC, PS4 und Xbox One nichts mehr im Wege stehen soll.