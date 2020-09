Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning: 60% Steam-Rabatt für Besitzer des Originals

PC XOne PS4

Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning ab 37,80 € bei Amazon.de kaufen.

Laut einem Post des Global Community Managers von THQ Nordic (Zyddie) auf steamcommunity.com wird es für Besitzer der Originalversion von Kingdoms of Amalur - Reckoning einen zusätzlichen Rabatt von 50 Prozent auf den Kaufpreis des Remasters geben.

Da bereits ein Launchrabatt von 10 Prozent für die Steamversion von Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning geplant ist, können jene unter euch, die das Original bereits ihr Eigen nennen und die Neuauflage zusätzlich erwerben möchten, mit einem Preisnachlass von insgesamt 60 Prozent rechnen. Das Remaster wird automatisch die beiden DLCs Die Legende vom toten Kel und Zähne von Naros enthalten.

Der Rabatt gilt sowohl für die Standard Edition als auch für die sogenannte Fate Edition, die den neuen DLC Fatesworn enthalten wird, der irgendwann 2021 erscheinen soll. Das Angebot soll zwei Monate nach Release noch gültig sein.

Dieses Spezial-Angebot scheint ein Valve-exklusiver Deal zu sein, da weder die GOG-Version, noch die PC-Fassung auf EA-Origin davon betroffen sind. Die Konsolenversionen für PS4 und Xbox One sind bis dato ebenfalls davon ausgenommen.

Unterdessen sind weitere Gameplaytrailer zum Spiel erschienen. Aus der Videoreihe "Choose your Destiny" kennt ihr bereits "Finesse". Via diesen Link könnt ihr euch "Might" anschauen. "Sorcery" haben wir euch zusätzlich unter der News zum Abruf eingebunden. Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning wird bereits in drei Tagen für die genannten Plattformen erscheinen.