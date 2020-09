Summoners War: Event in Zusammenarbeit mit Street Fighter 5 gestartet

iOS Android

Im erfolgreichen Monstersammelspiel Summoners War für iOS und Android treten im Rahmen eines Events einige besondere Sparringspartner in den Ring: Ryu, Ken, M. Bison, Chun-Li und Dhalsim aus Street Fighter 5: Champion Edition werden für den Aktionszeitraum beschwörbar. Das Summoners War X Street Fighter V Collaboration Event läuft vom September bis November 2020.

In Summoners War rufen Spieler mit Schriftrollen Monster, um mit diesen Rundenkämpfe zu bestreiten. Entweder im PvE oder mit anderen Spielern in Gilden sowie der Arena. Ein Ziel dabei natürlich, seine Schützlinge über diverse Mechaniken zu stärken und zu spezialisieren. Einen 5-Sterne-Ken (Monsterränge reichen im Titel bis höchstens 6 Sterne) erhalten die Beschwörer, indem sie durch ihre Aktivitäten in Summoners War Event-Punkte sammeln, um ihn damit freizuschalten. Während Ken so stets als Feuer-Kämpfer daherkommt, können die anderen Street Fighter beim Beschwören in allen möglichen Element-Varianten erscheinen.

Das Event fällt in die Zeit des Summoners War World Arena Championship. Am 13., 14. und 19 September 2020 finden die Vorrunden des Europa Cup statt. Die beiden besten eSportler aus Europa qualifizieren sich damit für die Weltmeisterschaft im November diesen Jahres. 2019 errang der Spieler L'EST aus China den Sieg und 100.000 US-Dollar Preisgeld.