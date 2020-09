Wie gut ist das neue RTS von King Art?

PC XOne PS4

Teaser Das Echtzeit-Strategiespiel Iron Harvest erhielt vor allem in Deutschland überwiegend positive Kritiken. Doch wie seht ihr das RTS, das euch in ein fiktives Erster-Weltkrieg-Setting mit Mechs versetzt?

Spiele ich eventuell später. 39% Nicht gespielt und wenig/ kein Interesse daran. 36% Finde ich ziemlich gut. 9% Herausragend! 5% Noch nicht allzu lang gespielt. 4% Ist ganz ordentlich. 4% Eher mittelmäßig. 2% Ziemlich schwach. 1%

News-Update (Ergebnis):Aus zeitlichen Gründen müssen wir es heute bei einem einfachen Update mit dem Ergebnis der Umfrage belassen, die ihr direkt unterhalb dieses Satzes einsehen könnt.Ursprüngliche News:Bereits seit dem Ende Juli war eine Open Beta zu King Art Games' Echtzeit-Strategiespiel Iron Harvest (im Test ) auf Steam verfügbar. Erst kürzlich hatten wir Chefentwickler Jan Theysen im Interview unter anderem zum Spiel befragt. Wer wollte, konnte bereits im Vormonat eine ausführliche Demo des RTS aus Bremen anspielen und darf seit dem 1. September auch die Vollversion angehen. Das Spiel, das auf den polnischen Künstlerund dessen Serie "World of 1920+“ basiert, kommt, gemessen an den Bewertungen der Spielemagazine, bislang nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international ziemlich gut weg. Immerhin 74 von 100 Punkten verzeichnet die Plattform Metacritic (Stand: 4.9.2020), wobei lediglich drei Wertungen bei oder unterhalb von 60 Punkten liegen.Aber wie die Spielemagazine Iron Harvest bewerten, interessiert uns in unserer heutigen Sonntagsfrage nicht weiter. Stattdessen möchten wir eure Meinung zum Spiel erfahren, die ihr uns wie üblich in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen lassen könnt. Uns geht es allerdings nicht nur um eure (aktuelle) Einschätzung des Spiels. Lass uns deshalb sehr gerne in einem Kommentar unter dieser Sonntagsfrage genauer wissen, weshalb euch das RTS, das in einem teils futuristisch angehauchten, alternativen Erster-Weltkrieg-Setting angesiedelt ist, besonders gut, eher mittelmäßig oder vielleicht auch überhaupt nicht gefällt. Fühlt euch ferner frei darin, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion zu diskutieren, um auf diese Weise das entstandene Meinungsbild zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage, die Idee dafür stammt übrigens vom langjährigen GG-User, könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Bild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst eure Idee in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell fast 230) findet ihr unter diesem Link