PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 7. bis 11. September (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die schon bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen zahlreiche Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Necromunda: Underhive Wars

Tief unter den albtraumhaften Nekropolen von Necromunda kämpfen verfeindete Gangs in den verwinkelten, dunklen Tunneln des Underhive um Macht, Reichtum und die Ehre ihrer Häuser. In diesem spannenden RPG nutzt Du taktische Raffinesse, um Deine Banden zu steuern und weiterzuentwickeln – denn nur die Stärksten überleben.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Der RPG-Hit Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist zurück! Niemand geringeres als der Bestsellerautor R. A. Salvatore, der Spawn-Schöpfers Todd McFarlane und der Lead Designer von Elder Scrolls IV: Oblivion, Ken Rolston, haben sich zusammengetan und ein unvergessliches Abenteuer geschaffen. Re-Reckoning kommt mit atemberaubender Grafik sowie verfeinertem Gameplay und bietet intensive, anpassbare RPG-Kämpfe in einer weitläufigen Spielwelt.

OkunoKA Madness

Xbox One X Enhanced – Springe, sprinte und überwinde Hindernisse in dieser einzigartigen, farbenfrohen Spielwelt. Stelle Dich über 100 herausfordernden Leveln, besiege die verrückten Bosse und finde die versteckten Geheimnisse. Und schaltest Du am Ende die mysteriöse Madness-Welt frei, erlebst Du Herausforderungen auf einem ganz neuen Schwierigkeitslevel!

Party Hard 2

Nach einem anstrengenden Tag ist endlich Schlafenszeit! Doch schon wieder feiern Deine Nachbarn eine wilde, laute Party – mitten in der Nacht! Bereite dem Ganzen ein Ende und wähle dafür aus hunderten Mitteln aus, um mit den lärmenden Partygästen fertig zu werden. Und ganz nebenbei zerschlägst Du ein Drogensyndikat und rettest die Erde vor einer Alien-Invasion. Party Hard 2 bleibt seiner verrückten Linie treu und bringt gleichzeitig viele neue Features mit.

The Sims 4: Star Wars – Journey to Batuu

Ganz gleich, ob Du Dich der Rebellion anschließt, Teil der Schmuggler wirst oder zur Ersten Ordnung gehörst: Du wirst das Gleichgewicht der Kräfte kippen. Übernimm die Kontrolle über spezielle Missionen, schalte Belohnungen frei und arbeite Dich in Deiner ausgewählten Fraktion nach ganz oben. Hast Du die Spitze erreicht, triffst Du mit Sicherheit auf bekannte Figuren wie Vi Moradi und Rey, Hondo Ohnaka oder Leutnant Agnon und Kylo Ren. Doch merke Dir eins: Deine treuen Droiden oder Dein Lichtschwert solltest Du zur Sicherheit immer parat haben. Zum Spielen wird Die Sims 4 benötigt.

Star Renegades

Xbox Game Pass für PC – Star Renegades ist ein spannendes Strategie-Rollenspiel, in dem Du KI-getriebene Gegner überlistest, Freundschaften schmiedest und galaktische Imperien stürzt, die sich über mehrere Generationen erstrecken. Durch das reaktive, rundenbasierte Kampfsystem, bei dem Konter im Vordergrund stehen, den missionsbasierten Kampagnen und dem intelligenten Gegnersystem, ist jeder Spielzug einzigartig und herausfordernd.

Spark The Electric Jester 2

Nach dem Ende von Spark The Electric Jester, übernimmst Du in der Fortsetzung die Kontrolle über Fark, der sich auf der Suche nach seiner wahren Identität in die dritte Dimension begibt. Hier kämpfst Du Dich durch herausfordernde Plattformer-Arenen, stellst Dich gewieften Gegnern und erlebst eine spannende Geschichte, die in animierten Zwischensequenzen erzählt wird.

Takotan

Die Welt leidet unter einer Invasion von Außerirdischen. Am Abend vor der großen Zerstörung braucht die Menschheit nur noch eins: Hilfe. Und genau da kommst Du ins Spiel. In dem Retro-Shoot’em up, inspiriert von 16-Bit-Klassikern, rettest Du die Menschheit, indem Du Dir den Weg durch acht actiongeladene Level bahnst und Dich mit den finsteren Bossen anlegst.

Injection π23 'No Name, No Number'

Der klassische Survival Horror ist zurück: Stelle Dich Deinen Albträumen, indem Du die verzwickten Rätsel innerhalb der verlassenen Stadt löst. Todesmutig übernimmst du die Kontrolle über einen einsamen Charakter, der den Kontakt zur Gesellschaft abgebrochen hat und zurückgezogen mit seinem Hund lebt. Wirst Du in dieser Spirale von Paranoia und Wahnsinn in der Lage sein, das Glück wiederzufinden?

Chickens Madness

Tauche in den gefederten Wahnsinn ein und entdecke in dieser einzigartigen Serie von Partyspielen gegen Deine Freunde das Leben aus der Sicht eines Huhns. Laufen, springen, fliegen, Eier legen, jemandem den Hintern versohlen, treten, schlagen und ein paar Küken ausbrüten – Du bekommst alle Tools an die Hand, die es für ein verrücktes Hühnerleben braucht. Was für ein beflügelnder Spaß!

Golf Zero

Erlebe ein abgefahrenes Golf-Spiel mit Plattform-Gameplay! Um einen Putt zu versenken, springst, sprintest oder rutschst Du ans Ziel während Du brutalen Felsbrocken, wilden Sägeblättern oder zischenden Kugeln ausweichst. Hast Du das Zeug dazu, die Goldmedaille zu gewinnen?

CarX Drift Racing Online

In CarX Drift Racing gehört der Platz hinter dem Lenkrad der PS-starken Sportwagen ganz allein Dir! Lege wilde Drifts auf verschiedenen Untergründen wie Asphalt, Gras oder Sand hin während Du gegen bis zu 15 andere Spieler online antrittst. Für noch mehr Action sorgen spannende Tandem-Drift-Events, die Du mit Deinen Freunden veranstaltest.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Ein abgetrennter Arm und eine mysteriöse Botschaft führen Dich auf den Asteroiden Gorgon, der einst Schauplatz für ein wissenschaftliches aber völlig verunglücktes Vorhaben war. Seitdem ist der abgelegene Ort Heimat von Monstern und Plünderern. Tritt in Kontakt mit der wohlhabenden Einsiedlerin Minnie Ambrose und finde mehr über ihre Mutter Dr. Olivia Ambrose heraus. Diese hatte das Projekt auf Gorgon geleitet, bevor es zur Katastrophe kam. Pass auf Dich auf – es lauern viele Gefahren, die das Leben auf Gorgon für immer verändern werden.

Shantae: Risky's Revenge – Director’s Cut

Du hast Lust auf tausende detailliert gestalteter Animationsframes, mächtige Endgegner und ein Abenteuer, das aus allen Nähten platzt? Dann ist Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut genau das Richtige für Dich. Lerne Halb-Dschinn Shantae kennen und begib Dich mit ihr auf eine Reise durch heiße Wüsten, verwunschene Wälder, tropfende Höhlen und tödliche Labyrinthe.

Deleveled

In diesem einzigartigen Jump’n’Run dreht sich alles um Schwung und wie Du ihn einsetzt. Nur mit der richtigen Taktik gelangst Du von einem Block zum nächsten und betätigst die dafür notwendigen Schalter. Aber Achtung: Bist Du unvorsichtig und fällst in die Tiefe, gibt es keinen Jump-Button, der Dich rettet.

Disgaea 4 Complete+

Xbox Game Pass für PC – Die Geschichte der lodernden Revolution hält geballte Action und viele spannende Besonderheiten für Dich bereit. Mit über 30 freischaltbaren Charakteren, neuen Story-Quests und weiteren fesselnden Erweiterungen bietet Disagea 4 Complete+ ein so tiefgreifendes Strategie-RPG-Erlebnis.

Wintermoor Tactics Club

Es war so schon nicht leicht für Alicia auf der Wintermoor-Akademie, aber dann brach auch noch der Schneeball-Krieg aus. Die einzige Hoffnung ihres Clubs besteht nun darin, sich von nerdigen Nobodies in schillernde Fantasiehelden zu verwandeln. Entschlüssele komplexe Rätsel und nutze Dein strategisches Geschick, um Dich gegen eine Vielzahl verschiedener Widersacher zu behaupten.

Hotshot Racing

Xbox Game Pass – Hotshot Racing vereint explosive Drift-Action mit einem beeindruckenden Geschwindigkeitsgefühl und nostalgiegeladener Retro-Grafik. Das von Rennspiel-Veteran Sumo Nottingham und Lucky Mountain Games entwickelte Spiel lässt das beliebte Arcade-Gameplay der 90er Jahre wiederaufleben und katapultiert es in das moderne Zeitalter.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York

Dass Dein altes Leben vorüber ist, weiß Du schon lange – doch nun ist sogar Deine Existenz als Vampir in Gefahr! Die einzige Möglichkeit Dich selbst zu retten, besteht darin, ein hochkomplexes Verbrechen zu lösen. Willkommen in New York City – und willkommen im Lasombra-Clan, wo Versagen keine Option ist.

Tell Me Why: Kapitel 3

Xbox Game Pass – Auf der Suche nach Antworten über den Tod ihrer Mutter sind die Ronan-Zwillinge auf beunruhigende Erkenntnisse gestoßen. Während Tyler die Suche allein fortsetzt, führen Alysons Schuldgefühle zu Konflikten mit den Menschen, die ihr am meisten bedeuten. Die herzzerreißende Story hinter dem Schicksal der beiden Zwillinge findet ihr Ende. Mit dem Xbox Game Pass ist Tell Me Why: Kapitel 3 ab dem Erscheinungstag erhältlich.

Minoria

Tinte und Blut tränken die Straßen von Ramezia. Hexen werden verfolgt und Sünden müssen gesühnt werden. Schlüpfe in die Rolle von Schwester Semilla, um der Ketzerei ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Die Welt von Minora führt die Momodora-Saga auf spirituelle Art und Weise weiter.

reactorX

Warum schwierig, wenn es auch einfach geht: Indem Du verschiedene Kisten auf Energiegittern rangierst, reparierst Du ein Raumschiff, das von einem Meteoriten getroffen wurde. Die Sci-Fi-Atmosphäre sorgt für das passende Feeling in Deinem außerirdischen Abenteuer.

MonsterBlast

In MonsterBlast kommt es im wahrsten Sinne des Wortes darauf an, Dir Deinen Weg in das nächste Level freizuschießen. Die zufällig generierten Karten sind übersäht von Monstern und Endgegnern, die Dir das Leben erschweren. Es kommt deshalb darauf an, genug Monsterenergie zu sammeln und mit Gegenständen aus herumstehenden Kisten Deine Ausstattung zu verbessern. Nur so kommst Du gegen die Massen an Gegnern an.