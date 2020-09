Mario Kart Live - Home Circuit: Mario rast ab Oktober in eurer Wohnung

Switch

Mario Kart Live - Home Circuit ab 129,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ab dem 16. Oktober erscheint mit Mario Kart Live - Home Circuit der neueste Teil von Nintendos Funracer-Reihe für die Switch. Das besondere: Es handelt sich nicht um eine reguläre Fortsetzung von Mario Kart 8 (Deluxe-Version für Switch im Test, Note 9.0), sondern um ein Augmented-Reality-Spiel mit einem ferngesteuerten Spielzeug-Kart. Für den Set-Preis von 99,99 Euro erhaltet ihr ein Kart mit Kamera (zum Start gibt es zwei Sets mit Mario und Luigi) sowie Zubehör, um Streckenverläufe auf dem heimischen Boden auszulegen.

Die Kamera des Mini-Karts streamt das Bild auf eure Nintendo Switch beziehungsweise im Dock-Betrieb auf den Fernseher und ihr manövriert das Gefährt per Controller durch euer Zimmer. Im Spiel seht ihr dann Gegner, Items & Co in euren heimischen vier Wänden. Acht Cups stehen zur Auswahl, in denen ihr den Pokal ergattern könnt. Neben Rennen gegen die KI ist auch Multiplayer mit bis zu vier Spielern möglich, wobei jeder Spieler ein eigenes Kart nebst Nintendo Switch und der Spiel-Software braucht.