PM: Microsoft Flight Simulator: Der größte Launch des Xbox Game Pass für PC mit über 1 Million Spielern (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne

Microsoft Flight Simulator ab 57,90 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Als ältestes Microsoft-Franchise hat der Microsoft Flight Simulator in den letzten 38 Jahren eine bewegte Geschichte hinter sich, der sich mit dem erfolgreichsten Launch der Serie ein neues Erfolgskapitel anschließt.

Vor grade einmal zwei Wochen launchte der Microsoft Flight Simulator auf Windows 10 PC und Steam und begeisterte die Community. In diesem Zeitraum traten über 1 Million Sim-Fans, Hobby-Piloten und Flug-Enthusiasten ihre virtuelle Reise in die Lüfte an. Damit ist der Launch des Microsoft Flight Simulator der erfolgreichste Spielstart in der Geschichte des Xbox Game Pass für PC. Im Namen des ganzen Entwickler-Teams danken wir allen Spielern und Fans, die gemeinsam mit uns die Welt über den Wolken und die Magie des Fliegens für sich entdecken.

Es ist fantastisch zu sehen, wie positiv die Community den Microsoft Flight Simulator aufnimmt. Bis heute haben sie über 26 Millionen Flüge absolviert und über 1 Milliarde Meilen zurückgelegt – das entspricht 40.000 Weltumrundungen! Schade, dass wir kein Vielflieger-Programm für Sammelmeilen anbieten …

Auf jeder einzelnen dieser Meilen haben wir uns gefreut zu sehen, wie die Community ihre Flüge genießt, durch ihr Feedback das Spiel immer weiter verbessert und immer mehr Fluganfänger in ihren Reihen willkommen heißt.

Der Launch des Microsoft Flight Simulators markiert den Start einer ganz besonderen Reise, die gerade erst begonnen hat. Mit immer neuen Welt-Updates, Simulator-Updates und kommenden thematischen DLCs wird der Simulator kontinuierlich wachsen und neue Überraschungen bereithalten. Der Microsoft Flight Simulator ist ein Ticket für jeden, der sich wünscht, die Grenzen des Horizonts zu überfliegen. Starte jetzt im Xbox Game Pass für PC oder auf Steam – der Himmel erwartet Dich!

Für weitere Details zum Microsoft Flight Simulator und die aktuellsten News aus dem Xbox-Kosmos schaue regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.