The Witcher 3: Nextgen-Version angekündigt // Kostenloses Update

PC Switch XOne PS4

Entwickler CD Projekt Red hat bekannt gegeben, dass der Rollenspiel-Hit The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test, Note: 9.0) auch für die Nextgen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X erscheinen wird. Wann genau die Umsetzung erscheinen soll ist noch nicht bekannt. Das Studio verspricht aber, dass man die Möglichkeiten der neuen Plattformen ausnutzen wolle. So ist von Verbesserungen wie Raytracing und schnelleren Ladezeiten die Rede. Das gilt nicht nur für das Hauptspiel, auch die Erweiterungen Hearts of Stone (im Test, Note: 9.0) und Blood and Wine (im Test, Note: 9.5) werden bedient.

Wenn ihr The Witcher 3 bereits auf PC, PS4 oder Xbox One besitzt, dann müsst ihr für die Nextgen-Fassung nicht noch einmal in die Tasche greifen. CD Projekt Red verspricht Vorbesitzern ein kostenfreies Update.