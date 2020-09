Baldur's Gate 3: Early-Access-Start zum Vollpreis

Entgegen gängiger Gepflogenheiten werden die Larian Studios den Early-Access-Zugang zubereits zum Vollpreis von 59,99 US-Dollar auf Steam anbieten. Das gab Larians PR-Director via Twitter bekannt. Allerdings soll der Umfang des angebotenen ersten Aktes (drei werden es in der finalen Version sein) bereits für rund 25 Stunden Spielspaß sorgen. Mehr als viele fertige Spiele in dieser Preisklasse bieten. Über die regionalen Preise werde man im Laufe des Septembers informieren, wahrscheinlich ist für den hiesigen Steam-Shop aber eine 1:1-Übernahme des Preises in Euro.

Man solle sich jedoch nicht genötigt fühlen, Baldur's Gate 3 bereits während der Early-Access-Phase zu kaufen, schickt Douse an potentielle "Das ist zu teuer!"-Nörgler hinterher. Das Spiel werde schon nicht verschwinden. Wenn Baldur's Gate 3 am 30. September 2020 seine EA-Pforten öffnet, wird zudem bereits eine Twitch-Integration verfügbar sein. Mit dieser können Streamer ihre Zuschauer live entscheiden lassen, mit welchen Situationsentscheidungen das Abenteuer bestritten werden soll. Zudem soll es einige Stadia-Features geben, die das beste aus der „coolen Einzigartigkeit“ dieser Plattform herausholen sollen. Mehr Details verspricht Douse für das kommende Update.