PM: Spiele Tell Me Why Kapitel 2 im Xbox Game Pass und erfahre, wie die Geschichte der Ronan-Zwillinge weitergeht (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit einer Woche ist Kapitel 1 von Tell Me Why verfügbar und unzählige Spieler sind gespannt darauf, wie die spannende Geschichte weitergeht. Finde es heraus und spiele Tell Me Why Kapitel 2 ab sofort auf Xbox One, Windows 10 PC, im Xbox Game Pass und via Steam. In Kapitel 1 hast Du die ungleichen Zwillinge Tyler und Alyson kennengelernt, die sich zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt in ihrem verschlafenen Heimatort im wilden Alaska treffen. Nach dem tragischen Tod ihrer Mutter setzen sich die beiden mit erschreckenden Enthüllungen zu ihrer Kindheit auseinander und kommen mit alten Freunden und Familienmitgliedern wieder in Kontakt. Doch ihre Suche wirft immer weitere Fragen auf. Tauche ein in das nächste Kapitel der Geschichte und finde Antworten auf die vielen ungelösten Mysterien.

In Kapitel 2 von Tell Me Why setzen die Ronan-Zwillinge ihre Suche nach Antworten fort. Auch weiterhin nutzen Tyler und Alyson ihre übernatürliche und geheimnisvolle Verbindung und ergründen ihre gemeinsamen Erinnerungen an den geheimnisvollen Tod der Mutter. Doch werden die Widersprüche innerhalb der Erinnerungen die Zwillinge einander besser verstehen lassen oder sie doch auseinandertreiben?

Falls Du es verpasst hast: Tell Me Why wurde zum Best Microsoft Xbox Game 2020 auf der gamescom gekrönt! Tauche jetzt ein in die ersten zwei preisgekrönten Geschichten von DONTNOD Entertainment und den Xbox Game Studios. Für die neuesten Informationen und Updates zu Tell Me Why folge dem offiziellen Social Media-Kanal oder schaue auf der offiziellen Website tellmewhygame.com vorbei.

Spiele Tell Me Why Kapitel 1 und 2 jetzt auf Xbox One, Windows 10 PC, im Xbox Game Pass oder via Steam. Am 10. September erscheint Kapitel 3, das die Auflösung aller Fragen der Zwillinge mit sich bringt – sei also gespannt!

Für weitere Details zu kommenden Spielen und den aktuellsten News aus dem Xbox-Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.