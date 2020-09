Super Mario 3D All-Stars: Sammlung mit drei Klassikern für Switch

Nachdem bereits lange Zeit Gerüchte im Netz kursierten, hat Nintendo nun den Klempner aus dem Sack gelassen. Mit Super Mario 3D All-Stars wird schon am 18. September 2020 eine Sammlung für Nintendo Switch erscheinen, die drei Klassiker mit dem Schnurrbartträger umfasst.

Enthalten sind zum einen Super Mario 64, das 1997 erschien. Noch heute genießt Marios erster 3D-Ausflug nicht nur den Ruf eines guten Jump-and-Run, es gilt auch als wegweisend für alle nachfolgenden Plattformer, die den Sprung in die dritte Dimension wagten. Als zweites Spiel ist Super Mario Sunshine enthalten, das unter Fans einen gemischten Ruf hat, dank der überdimensionierten Wasserspritzpistole Dreckweg 08/17 aber einige neue Spielelemente mit sich brachte. Das dritte Spiel im Bunde ist Super Mario Galaxy, das 2007 für die Wii erschien und unter Fans als einer der besten Mario-Titel überhaupt gilt.

Alle drei Spiele sollen durch überarbeitete Grafik und höhere Auflösung punkten. Komplette Remakes braucht ihr aber wohl nicht erwarten. Dafür hat Nintendo Joy-Con-Support implementiert und auch die HD-Rumble-Funktion der Controller soll ausgenutzt werden. In Super Mario Galaxy könnt ihr logischerweise mit den Joy-Cons eine Wiimote simulieren. Für die Musikbegeisterten unter euch hat sich Nintendo noch etwas Besonderes einfallen lassen. In Super Mario 3D All-Stars ist nämlich ein Musikspieler enthalten, in dem ihr alle Stücke aus den drei Titeln anhören könnt. Insgesamt sind 170 Songs enthalten.

Super Mario 3D All-Stars kann ab sofort für 59,99 Euro im Nintendo eShop vorbestellt werden. Außerdem gibt es eine physische Edition, diese findet ihr beispielsweise bei Amazon (GG-Partnerlink). Anzumerken ist noch, dass ihr die digitale Sammlung nur bis zum 31. März 2021 erwerben könnt, danach wird sie wieder aus dem Angebot verschwinden. Solltet ihr sie aber einmal gekauft haben, dann könnt ihr sie natürlich auch nach dem Ablauf dieser Frist weiter herunterladen. Warum Nintendo diesen Weg geht, ist nicht bekannt, denkbar ist aber, dass ab April 2021 die drei Titel separat verkauft werden sollen.