Iron Harvest: Jan Theysen im Interview zum RTS und neuen Projekten

Teaser Im Kurzinterview stellt sich King Arts Chefentwickler Benjamins Fragen zum aktuellen Strategiespiel Iron Harvest und künftigen Projekten der Book-of-Unwritten-Tales-Macher aus der Hansestadt Bremen.

Benjamin Braun: Iron Harvest ist seit dem 1. September offiziell draußen. Seid ihr zufrieden mit den bisherigen Verkaufszahlen? Decken sie eure Erwartungen oder liegen sie gar darüber?



Jan Theysen: Wir haben tatsächlich noch keine definitiven Zahlen, da das Spiel ja weltweit, in vielen Versionen und über viele Plattformen und Läden verkauft wird. Wir wissen, dass es der mit Abstand beste Start ist, den ein King-Art-Spiel jemals hingelegt hat. Wie gut er unterm Strich war, wissen wir in ein, zwei Wochen.





Benjamin Braun: Echtzeit-Strategie galt abseits von StarCraft ja als mehr oder weniger tot. Weshalb habt ihr euch dennoch für Iron Harvest entschieden? War es eher der Wunsch, erfolgreich eine vermeintliche Nische zu bedienen oder waren die Beweggründe anders gelagert?



Jan Theysen: Wir versuchen mit unseren Spielen zu den besten Spielen eines (Sub-)Genres in einem Jahr zu gehören. Niemand interessiert sich für den neuntbesten Shooter, aber fürs beste RTS vielleicht schon. Wir hatten das Gefühl, dass sich das RTS-Genre sehr in Richtung MOBA- beziehungsweise Multiplayer bewegt hat und damit vielleicht einige Fans zurückgelassen wurden. Für die haben wir Iron Harvest gemacht.



Benjamin Braun: Angekündigt hattet ihr Iron Harvest ja unter anderem unter Nennung spielmechanischer Parallelen etwa zu Company of Heroes. Manche scheinen, vielleicht auch deshalb, vom Basis-Bau enttäuscht zu sein, empfinden ihn als eher oberflächlich. Kannst du genauer erklären, weshalb ihr Basen-Geschichten in Iron Harvest so umgesetzt habt bzw. warum das System nicht etwas komplexer ausgefallen ist?



Jan Theysen: Gerade die Relic-RTS-Games wie Company of Heroes und Dawn of War 2 haben ebenfalls einen relativ überschaubaren Basenbau – verglichen zum Beispiel mit Command & Conquer oder StarCraft und WarCraft. Der Grund dafür ist, dass Economy und Basenbau relativ stark vom Geschehen an der Front ablenken können. Sie sind ein weiteres Element, mit dem sich Spieler beschäftigen müssen.



Wir haben nichts grundsätzlich gegen Basenbau – wir haben kurzzeitig sogar überlegt etwas in Richtung Stronghold zu machen –, nur wollten wir den Fokus der Spieler bei Iron Harvest an der Front. Wir hätten die vorhandenen Features auf mehr Gebäude verteilen können, aber das schien uns letztlich albern, nur um ein paar mehr Gebäude in der Basis stehen zu haben.



Benjamin Braun: Die Vorlage hatte natürlich schon vor der Ankündigung von Iron Harvest seine Fans, die Marke kannten vor dem Announcement eures Spiels aber wohl die wenigsten. Das macht die Vermarktung im Zweifel deutlich schwieriger. Aber welche Vorteile ergeben sich daraus? Generell würde mich interessieren, weshalb ihr euch ausgerechnet für diese Marke entschieden habt.



Jan Theysen: Als wir ernsthaft darüber nachgedacht haben, ob ein RTS unser nächstes Spiel sein könnte, hatten wir die klassischen Optionen: Historisch (siehe Stronghold), Fantasy oder Science Fiction. Wir wollten etwas, das uns von anderen absetzt und möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich hatte mir ein paar Wochen vorher ein paar Bilder aus Jakub Różalskis „World of 1920+“ abgespeichert, einfach weil ich sie faszinierend fand. Jakub hatte Interesse an einer Zusammenarbeit, und auf Basis seiner Welt haben wir dann unsere Marke „Iron Harvest“ entwickelt. Hätte ich mich nicht zum richtigen Zeitpunkt an die Bilder erinnert, würden wir heute vielleicht alle Burgen bauen und Leute würden sich über zu wenig Kampf und zu viel Basebuilding beschweren. ;-)



Benjamin Braun: Kannst du es genauer sagen, was euch gerade an diesem Setting reizt? Und noch wichtiger: Weshalb ist es mit einem RTS eigentlich am besten bedient?



Jan Theysen: Dieselpunk-Mechs im Ersten Weltkrieg? Hallo? Nein, ernsthaft: Wir haben über die letzten fast vier Jahre vielen Leuten Jakubs Artworks gezeigt und ich habe noch niemanden getroffen, den sie nicht beeindruckt haben. Es ist einfach eine seltsame Mischung aus Natur, Technik, Landleben und einer Prise Fantasy. Als klar war, dass wir die Möglichkeit hatten, unser Spiel in dem Setting zu machen, haben wir keine Sekunde gezweifelt. Was das Genre angeht: Erst kam die Entscheidung, ein RTS machen zu wollen, dann das Setting. Heißt aber nicht, dass wir zukünftig nicht vielleicht auch andere Spiele in anderen Genres in der Welt umsetzen könnten.



Benjamin Braun: Der Schöpfer der Vorlage, Jakub Różalski, ist noch ein junger Kerl, nicht mal 40 Jahre alt. Er hat sich ein komplexes Parallel-Universum in Folge des Ersten Weltkriegs ausgedacht. Wie eng war während der Entwicklung des Spiels die Zusammenarbeit mit ihm beziehungsweise war er überhaupt in größerem Maße involviert, so ähnlich wie Markus Heitz bei Die Zwerge?



Jan Theysen: Jakub ist bei uns im internen Chat und wir hatten regelmäßig Kontakt. Er hat einige Designs für uns gemacht und zu vielen unserer Designs Feedback gegeben. Er hat eine Zeitlang in der Gamesbranche gearbeitet, kennt sich also mit der Materie aus und ist natürlich ein großartiger Artist. Allerdings hat er auch viel zu tun. Er macht Concept Arts für Hollywood-Produktionen und wohnt in Südpolen auf einem Berg, wo schon mal zwei Meter Schnee liegen. Er war deswegen nicht täglich an der Produktion beteiligt, sondern nur, wenn er nicht Schnee schippen musste. ;-)



Benjamin Braun: Unter Fans von Iron Harvest ist im Zweifel ein Detailwissen über das Setting vorhanden, bei dem man sich leicht in Ungenauigkeiten verstricken kann oder spielmechanisch dem Grundtenor praktisch automatisch ein Stückweit entgegenarbeitet. Wo musstet ihr Kompromisse eingehen, damit Iron Harvest sowohl atmosphärisch als auch spielerisch funktioniert?



Jan Theysen: Die meisten Leute mit Detailwissen über die Welt haben das Brettspiel Scythe gespielt, das in derselben Welt angesiedelt ist. Scythe und Iron Harvest haben bis auf dieselbe Spielwelt aber nichts miteinander zu tun. Jakub hat einige Background-Informationen zu Charakteren, Orten oder zeitlichen Zusammenhängen erarbeitet, aber sein Hauptbetätigungsfeld sind seine Gemälde. Es gab deswegen eher wenig, was von ihm aus in Stein gemeißelt war. Wir haben die meisten Charaktere, fast alle Mechs und die komplette Handlung der Spiels selber entworfen und uns nur in Sachen Look and Feel eng an Jakubs Arbeit orientiert. Diese Freiheit war uns sehr wichtig, weil alles andere eine ohnehin sehr komplexe Entwicklung weiter verkompliziert hätte.



Benjamin Braun: Ihr habt ja den Konsolen-Start von Iron Harvest aufgrund von Corona verschoben und nun zunächst nur die PC-Version veröffentlicht. Gibt es bereits einen Zeitplan für PS4 und Xbox One oder geht ihr gleich auf die Next-Gen-Versionen?



Jan Theysen: Die Konsolen erscheinen nächsten Jahr, mehr darf ich dazu noch nicht sagen. Wir haben das Spiel seit Anfang des Jahres auf der PS4 und Xbox One am laufen, nur dauert es sehr lange, das Spiel an sich, die Steuerung und das UI richtig rund für die Konsolen zu bekommen. Ohne Dev-Kits von zuhause war diese Arbeit, die viel Input von verschiedenen Abteilungen benötigt, nicht zu schaffen. Wir denken, dass Iron Harvest eine echte Chance hat, RTS auf Konsolen „zu knacken“. Ich habe die Polania-Kampagne vor einigen Wochen mit Gamepad-Controller auf PC durchgespielt und hatte nach den ersten Missionen vergessen, dass ich mit Controller spiele. Ein gutes Zeichen, denke ich.



Benjamin Braun: Ihr setzt in Iron Harvest erneut die Unity Engine ein, die gerade bei Ladezeiten und der allgemeinen Performance schwierig zu beherrschen zu sein scheint. Auch ihr hattet bei den Konsolenversionen von Die Zwerge zumindest anfänglich Probleme. Weshalb setzt ihr weiterhin auf diese Engine? Ist es der große Erfahrungsschatz nach einigen Unity-Titeln, ein Stückweit eine Frage der Gewohnheit oder gibt es einfach keine andere Engine, die genauso gut oder besser für ein Spiel wie Iron Harvest geeignet wäre?



Jan Theysen: Wir haben viel Erfahrung mit Unity, und für ein Spiel wie Iron Harvest gibt es tatsächlich nicht wirklich frei verfügbare Engines, die dafür besser geeignet wären. Unreal zum Beispiel ist dann stark, wenn man Spiele entwickelt, die dicht an dem sind, wofür Unreal entwickelt wurde – 1st- und 3rd-Person-Games. Ein RTS ist ein komplett anderes Biest. Übrigens läuft das Spiel an sich, die komplette Simulation, außerhalb von Unity. Wir benutzen Unity für die Präsentation des Spiels, Grafik, Animationen, Sounds, Effekte und so weiter, aber die eigentliche Arbeit hinter den Kulissen macht eine von Hand geschriebene C#-Simulation.



Benjamin Braun: Strategie-Spiele scheinen besonders unter langjährigen Spielern beliebt zu sein, unter den jüngeren tendenziell eher weniger. Ist das so und falls ja, berücksichtigt man das auch in der Entwicklung, die Vorlieben speziell dieser Zielgruppe zu treffen?



Jan Theysen: Iron Harvest richtet sich in erster Linie klar an Spieler, die mit RTS aufgewachsen sind und mit MOBAs nicht viel anfangen können. Das heißt, unsere Zielgruppe ist älter und männlich. Wir haben Iron Harvest einsteigerfreundlich gestaltet und setzen kein Vorwissen voraus. Aber wir gehen nicht davon aus, Haufenweise junge Spieler zu Fans des Genres zu machen.



Benjamin Braun: Manche Leute behaupten, dass Computer- und Videospiele, in denen es um kriegerische Konflikte geht, die Schrecken eines Krieges ausblenden und diesen auch dadurch in irgendeiner Form glorifizieren würden. Wie stehst du in Bezug auf Iron Harvest zu solchen Thesen? Versucht ihr, das Thema irgendwie anders zu behandeln als andere Spiele dieser Art?



Jan Theysen: Darüber haben wir tatsächlich nachgedacht. Unsere Lösung dafür war, dass wir keine der Fraktionen „gut“ oder „böse“ gemacht haben. Auf allen Seiten gibt es solche und solche, viele Graustufen. Was praktisch alle unsere Charaktere verbindet, ist der Erfahrung eines mechanisierten Ersten Weltkriegs und die bis dahin unbekannte Menge an Toten und das riesige Ausmaß an Zerstörung. Die Charaktere ziehen daraus unterschiedliche Schlüsse und tun Dinge, die man richtig oder falsch finden kann. Ich denke nicht, dass irgendjemand die drei Kampagnen von Iron Harvest durchspielen wird und mit dem Gefühl herauskommt, eine der Seiten oder Krieg an sich wären glorifiziert worden.



Benjamin Braun: Ich habe gehört, Iron Harvest habe einen eher düsteren Einstieg, driftet das danach aber eher ins Cartoonige ab. Weshalb habt ihr den erwachsenen Ansatz des Einstiegs nicht konsequent fortgeführt beziehungsweise ist diese Einschätzung deiner Meinung nach überhaupt zutreffend?



Jan Theysen: Ich weiß nicht, wie weit derjenige gespielt hat oder worauf er sich bezieht. Aber ich denke, dass alle drei Kampagnen ihre ernsten und weniger ernsten Teile haben, aber nie ins Cartoonige abdriften – wenn man denn die Prämisse akzeptiert, dass wir uns in einer alternativen Realität mit Mechs und tierischen Begleitern befinden.



Benjamin Braun: Die aktuelle Durchschnittsbewertung deutscher Spielemagazine liegt etwas höher als der internationale Durchschnitt. Geben euch die deutschen Spielemagazine da einen Heimbonus oder bildet das eher die besondere Liebe von Spielern zu RTS-Genre aus dem deutschsprachigen Raum ab?



Jan Theysen: Ich denke nicht, dass ein Magazin oder Redakteur denkt „Oh, die kommen aus Deutschland, die bekommen ein paar Punkte mehr“. Da spielen andere Faktoren eine Rolle. Iron Harvest zum Beispiel ist ein Spiel für Old-School-Core-Gamer (momentan für PC). Ohne deutschen Redakteuren zu nah treten zu wollen: Viele von denen waren auch schon vor 25 Jahren Hardcore-PC- und Strategiespieler, während einige amerikanische Kollegen vielleicht noch nicht geboren waren oder wenn eher Mario auf der Konsole gespielt haben.



Anders ausgedrückt: Die Zielgruppe eines Iron Harvest überschneidet sich vermutlich stark mit Redakteuren deutscher Spielemagazine. Übrigens weiß ich auch gar nicht, ob es bei Iron Harvest tatsächlich so ist. Wir haben international eine einzige Wertung von 5/10 bekommen. Wenn man die rausrechnet, dürfte der Durchschnitt ziemlich ähnlich sein. Zumindest haben wir international auch mehr 9/10 bekommen als in Deutschland.



Benjamin Braun: Neue Marken im Spielesektor gibt es ja abseits kleinerer Produktionen vergleichsweise selten, das Gesetz der Serie ist längst nicht mehr nur ein Thema der Triple-A-Publisher. Bezogen auf eure letzten sechs Spiele gab es bei euch lediglich zwei, die auf einer bestehenden Spielereihe aufbauen oder diese fortsetzen. Weshalb eigentlich? Wäre es nicht einfacher eine Serie fortzuführen und im Zweifel sogar aus kommerzieller Sicht zielführender, insofern die Vorgänger erfolgreich waren?



Jan Theysen: Einfacher auf jeden Fall, sicherer vielleicht auch. Wir wollen aber nicht in einen Trott verfallen. Die Gamesbranche bezahlt ihre Mitarbeiter weniger gut als andere Branchen und warum bei uns trotzdem Top-Leute arbeiten hat auch damit zu tun, dass es bei uns keinen Standard-Dienst von neun bis fünf gibt. Die Leute wollen gefordert werden und nicht immer wieder dasselbe tun.



Spieleentwickler sind begeisterte Problemlöser und neue Genres bieten mehr Probleme. Es könnte allerdings sein, dass wir abgesehen vom Iron-Harvest-Live-Programm und dem Addon noch weiter in RTS Gefilden unterwegs sind. Die Luft ist für uns noch nicht raus was das Genre angeht und wir haben schon noch Einiges, was wir gerne probieren oder besser machen würden.



Benjamin Braun: Ihr habt mit euren Spielen indes nicht nur regelmäßig neue Marke bedient, sondern euch auch in verschiedenen Genres und Sub-Genres ausgetobt. Wann kommt denn das erste voll ausgewachsene Rollenspiel oder euer erster First-Person-Shooter?



Jan Theysen: Wir sprechen gerade über die nächsten Projekte und stecken in verschiedenen Pre-Productions. Das Problem ist immer, dass Projekte dieser Größe drei bis vier Jahre dauern. Es wird also noch viel Zeit vergehen, bevor wir darüber reden können.



Benjamin Braun: Ich erwarte natürlich nicht die konkrete Ankündigung eures nächsten Projekts. Deshalb frage ich auch etwas anderes: Kannst du bereits grob sagen, aus welchem Genre euer nächstes Spiel sein wird?



Jan Theysen: Tatsächlich noch nicht raus. Könnte ein weiteres RTS sein, könnte aber auch etwas mainstreamiger werden. RPG steht seit 20 Jahren auf unserer Liste. Wir haben ja mehrere Teams und für ein kleineres Projekt fände ich auch Turn-Based Strategy nachwievor spannend.



Benjamin Braun: Noch eine allgemeine Frage zur kommenden Konsolengeneration: Glaubt du, dass die neue Hardware irgendwelche Impulse für die Entwicklung neuartiger Spielkonzepte geben wird? Oder wird es mit PS5 und Xbox Series X mehr oder weniger so weitergehen wie gehabt, nun halt noch mal mit besserer Grafik?



Jan Theysen: Ich denke nicht, dass die Hardware dafür verantwortlich sein wird, dass neue Spielkonzepte ausprobiert werden. Ich denke, das wird eher an Plattformen liegen – zum Beispiel könnten Abo-Modelle beeinflussen, welche Art von Spielen entwickelt werden oder worauf wert gelegt wird. Und natürlich hängt es letzten Endes am Konsument. Wenn Spiele mit neuartigen Spielkonzepte gekauft werden, wird es mehr davon geben.