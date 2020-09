PM: 8 besondere PS+ Trophäen (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Kennt ihr das? Ihr macht etwas total Unübliches in einem Game – und da ist sie: eine völlig unerwartete Trophäe poppt auf eurem Screen auf. In 10 Jahren mit PS Plus kann so etwas durchaus vorkommen.

Trophies.de hat deshalb acht dieser absolut genialen Trophäen aus PS Plus-Spielen für euch rausgesucht, die ihr unbedingt selbst für ein waschechtes Wow-Erlebnis erspielen müsst.

Normalerweise agiert man als Agent 47 unauffällig und zielstrebig, sodass kaum ein Ziel nur den Hauch einer Chance hat. In Sapienza kann man jedoch einen besonderen Moment erleben, wenn man untypisch handelt. Schießt man auf die vier Glocken auf einem Schiff weiter draußen im Meer, so erscheint kurze Zeit später ein riesiger Kraken, welcher mit dem Schiff kurzen Prozess macht und es in die Tiefe zieht. Hoffentlich wird das Hauptziel dadurch nicht aufgeschreckt…?

In Heavy Rain kann der Spieler durch seine Entscheidungen den Verlauf der Story beeinflussen. Kriminelle Genies sind bei dieser Trophäe im Vorteil, denn Ziel ist es nicht wie üblich für ein Happy End zu sorgen, nein, man muss alle Beweise im Spielgeschehen verschwinden lassen, alle Zeugen töten und letzten Endes dafür sorgen, dass der Origami Killer entkommen kann.

Immer wenn ein neues Spiel rauskommt, soll bei der Demo des Spiels natürlich alles so perfekt wie möglich laufen. Man will die potenziellen Käufer ja natürlich überzeugen und es wäre umso peinlicher, wenn bei der Demo ein Bug auftreten würde und naja… so ist es bei Uncharted 4 nun mal passiert, es ging nämlich nichts mehr, weil der Spieler sich nicht mehr von der Stelle bewegen ließ nach einer Cutscene. Aber umso schöner, diesen besonderen Fail im fertigen Spiel eine eigene Trophäe zu widmen, in der man einfach nichts tun muss.

Normalerweise assoziiert man Deus Ex mit mächtigen Verbesserungen in Form von Augmentierungen, mit welchen man sich noch besser durch die Spielwelt schleichen, hacken oder kämpfen kann. Für die meisten Spieler gehört es einfach dazu, auch mal zur Waffe zur greifen oder anderweitig Gewalt anzuwenden. Doch wenn man das ganze Spiel beendet, ohne dass jemand ins Gras gebissen hat, winkt eine wohl verdiente Trophäen – und Bosse sind schließlich auch nur Menschen.

In der Neuauflage des ersten Teils der Yakuza-Reihe muss man Haruka, das neunjährige Kind einer geliebten Freundin, beschützen und aus dem Fängen mehrerer kriminellen Organisationen befreien. Nachdem man sich für Haruka durch das ganze Spiel „geprügelt“ hat, darf man die Fäuste nach dem Finale nun ruhen lassen und friedlich mit Haruka Hand in Hand einen Kilometer durch die Stadt schlendern.

Ein Shooter zeigt auch die schlimmen Seiten im Krieg. Die Hölle auf Erden zu erleben, Entscheidungen zu treffen, die Teammitglieder oder Zivilisten betreffen und einen in den Wahnsinn stürzen. Hat man nur Befehle befolgt oder übernimmt man die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und den Irrweg? Walker hat hier die Verantwortung übernommen und wurde erschossen.

Wenn man ein 2D-Spiel wie Limbo spielt, so gehen die meisten Leute immer nach rechts. Entweder man kennt es von anderen 2D-Spielen oder man geht einfach nach rechts, da man zum Beispiel auch von links nach rechts liest. Für die Trophäe „Falsche Richtung“ muss man das genaue Gegenteil tun. Dabei ist die Trophäen-Beschreibung „Denkfehler“ keine große Hilfe. Um diese Trophäe zu erhalten, muss man einfach mal nach links gehen. So wird man neben dem ersten Ei auch mit dieser Trophäe belohnt.

Eine tolle Idee bei Feierlichkeiten sind Piñatas an der Decke, wo man mit viel Freude einfach mal draufhaut. Rico darf natürlich auch mitmachen und hängt gleich 5 Gegner mit seinem Enterhaken an Bäume oder Wände und darf mit der Faust mal nachschauen, ob da auch Süßigkeiten herauskommen.

