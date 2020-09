Community-Projekt: "Danke, Community!"-Verlosung zum GG-Geburtstag

Vor knapp einem Jahr liefen auf GamersGlobal noch die Vorbereitungen zum 10-jährigen Jubiläum auf Hochtouren. Im September feierten Redaktion und Community den freudigen Anlass ausgiebig mit mehreren Events und Spezialbeiträgen. Zu diesem Zeitpunkt konnte wohl niemand ahnen, dass Anfang dieses Jahres die Covid-19-Pandemie nicht nur die Welt an sich, sondern auch die Spielewelt rund um und einschließlich von GamersGlobal grundlegend verändern sollte. Trotzdem hat GamersGlobal diese widrigen Zeiten – inklusive eines ungeplanten Umzugs – dank des Einsatzes der gesamten Redaktion und mit Unterstützung der Community (zum Beispiel über die Finanzierung von den Let’s Plays zu Total War - Warhammer 2, Sekiro - Shadows Die Twice und Outward) einigermaßen überstanden und kann sich Mitte September auf seinen 11. Geburtstag freuen.

Zu diesem Anlass denken wir über eine Wiederholung der erfolgreichen "Danke, Community!"-Verlosung aus dem letzten Jahr nach, bei der von der GG-Userschaft über 150 Spiele gespendet wurden, sodass jeder Teilnehmer ein Spiel gewinnen konnte. Mit diesem Projekt wollen wir uns als Community wieder bei allen Mitgliedern für die kontinuierliche Unterstützung bedanken und eine Kleinigkeit zurückgeben. Die Aktion soll sich dabei an alle GG-Abonnenten (Fairness bis Diamant) richten, da wir zum einen gezielt die aktiven Unterstützer belohnen wollen und zum anderen bei Abonnenten das Alter im Falle von USK-18-Titeln einfach überprüfen können.

Um dieses von der Community organisierte Projekt verwirklichen zu können, ist natürlich eure Unterstützung notwendig, da wir für die Verlosung auf Spielespenden von den GG-Usern angewiesen sind. Wenn mindestens 30 Preise zusammenkommen, werden wir zum GamersGlobal-Geburtstag Mitte September über eine entsprechende News die Spiele unter den Abonnenten verlosen.

Wer also den ein oder anderen nicht mehr benötigten Spielecode (Steam, GOG, PSN, Xbox, ...) übrig hat, schickt bitte bis 14. September eine private Nachricht (mit Spieletitel, Plattform, Steam-Key, ...) an GG-User Sisko. Dabei sind ein oder zwei bewusst ausgewählte Spiele, über die ihr euch selbst freuen würdet, sinnvoller als zehn unbekannte Minititel, die schon seit Jahren im virtuellen Regal verstauben. Bislang sind zum Beispiel Resident Evil 2, The Evil Within 2 und Wolfenstein – Youngblood im Spendentopf. Danke an dieser Stelle schon einmal an alle Spender!

Dieser Beitrag wird in den kommenden Wochen immer wieder einmal hochgezogen. Fragen beziehungsweise Feedback könnt ihr gerne in den Kommentaren posten oder direkt an Sisko richten.