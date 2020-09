PM: Mitmachen: Die Summer of Play Trophäen Challenge geht in die nächste Runde! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr Lust auf die nächste Runde der großen Summer of Play Challenge? Dann nichts wie ran an die PS4 und macht euch bereit, wieder möglichst viele Trophäen zu erspielen und zur Belohung einzigartige Preise abzuräumen.

Für’s Zocken auch noch belohnt werden: Da wird doch ein Traum wahr! Wenn ihr fleißig spielt und zahlreiche Trophäen einstreicht, dürft ihr euch schon bald über coole Preise freuen.

So einfach funktioniert es: Meldet euch über diese Webseite für die Challenge an, sammelt Trophäen in den vorgegebenen Spielen und streicht die Preise ein.

In jeder Challenge warten nicht nur neue Spiele, sondern auch frische Preise auf euch. Wenn ihr es schafft die vorgegebene Anzahl an Trophäen zu erspielen, erhaltet ihr exklusive dynamische Designs für eure PS4 und starke mobile Wallpaper, die sich vielseitig einsetzen lassen. So könnt ihr allen zeigen, dass ihr zu den besten Zockern gehört und die Summer of Play Trophäen Challenge gemeistert habt.

Und, seid ihr bereit für die zweite Challenge? Dann kann es jederzeit losgehen! Diesmal habt ihr die Auswahl aus dem gesamten Spielekatalog von PS Now, darunter findet ihr eine ganze Reihe echte PlayStation-Klassiker und absolute Blockbuster. Zum Beispiel LittleBigPlanet 3, Metro Exodus oder Watch Dogs 2. In der riesigen Auswahl findet ihr garantiert noch mehr Games, die ihr vielleicht schon mal gespielt habt oder die ganz oben auf eurer Wunschliste stehen. Mit in der Challenge dabei sind auch die PS Plus-Spiele, zum Beispiel auch die Games für September 2020 und ihr könnt in Street Fighter V sowie PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds kräftig Trophäen sammeln.

Ihr habt noch Fragen oder Probleme euch anzumelden? In unserem umfangreichen FAQ findet ihr garantiert die Lösung.

Jetzt habt ihr bestimmt erst einmal ordentlich was zu tun, bis die nächste Challenge mit einer frischen Auswahl an Top-Games und neuen Preisen beginnt!

Worauf wartet ihr noch?