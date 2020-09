Oculus VR: Facebook stoppt Verkauf in Deutschland

PC MacOS

Facebook hat den Verkauf seiner Oculus-VR-Brillen in Deutschland vorerst eingestellt. Auf der Seite von Oculus sind alle Kaufoptionen für die Hardware ausgegraut. Seitens des Herstellers heißt es dazu:

Wir haben den Verkauf von Oculus-Produkten in Deutschland wegen anstehender Gespräche mit deutschen Regulierungsbehörden pausiert.

Der Verkauf werde proaktiv unterbrochen, eine verpflichtende Anordnung dazu soll es nicht geben, heißt es weiter. Laut Informationen der Welt ist diese Maßnahme eine Folge der Ankündigung, dass für die VR-Headsets von Oculus in Zukunft Konten bei dem sozialen Netzwerk nötig sein werden (Facebook-Account wird bei Oculus zur Pflicht). Für Neukunden gilt das ab Oktober 2020, für Bestandskunden ab dem 1. Januar 2023. Die Zusammenführung von Nutzerdaten wurde Facebook jedoch in der Vergangenheit vom Bundeskartellamt in Bezug auf Whatsapp- und Instagram-Konten per Verbotsverfügung untersagt, was der Bundesgerichtshof im Juni 2020 bestätigte.

Wie heise berichtet, befindet sich das Bundeskartellamt aktuell noch nicht in Gesprächen mit Facebook. Auf Anfrage gab der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit dort eine Einschätzung ab. Darin heißt es unter anderem, dass die Pflicht zum Facebook-Account zumindest für bestehende Oculus-Kunden "rechtlich äußerst bedenklich" ist.

Der Store von Oculus und bereits gekaufte Geräte sollen laut Hersteller weiter funktionieren. Man könne aber für während des Verkaufsstopps importierte Oculus-Headsets nicht die problemlose Funktion garantieren. Restbestände bei Händlern können weiterhin erworben werden, diese werden aber keine neuen Lieferungen erhalten.