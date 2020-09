Indien verbietet PUBG Mobile und 117 weitere chinesische Apps

PC XOne PS4 iOS Android

In einer Pressemitteilung gibt das indische Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (Ministry of Electronics and Information Technology) bekannt, dass es insgesamt 118 Apps chinesischer Herkunft blockieren wird. Davon betroffen ist auch der Battle-Royale-Hit Playerunkown's Battlegrounds Mobile (so spielt es sich auf dem iPhone) von Tencent.

Als Grund gibt das Ministerium an, man wolle die Souveränität, Integrität und die Verteidigung Indiens sichern, ebenso wie die Sicherheit des Staates und der öffentlichen Ordnung.

Das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie hat viele Beschwerden von unterschiedlichen Quellen erhalten, die diverse Berichte beinhalten, aus denen hervorgeht, dass einige mobile Apps für iOS- und Android-Systeme Daten der Nutzer missbrauchen, stehlen und heimlich in unauthorisierter Weise an Server schicken, die sich außerhalb Indiens befinden.

Aus diesem Grund hat sich die Regierung entschieden, die besagten Apps zu sperren.