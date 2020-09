The Division: Aktuell kostenlos für PC im Ubisoft Store

PC

Momentan läuft im hauseigenen Shop von Ubisoft ein Angebot mit über 50% Rabatt für den Multiplayer-Shooter Rainbow Six - Siege und den MMO-Shooter The Division (im Test, Note 8.5) sowie deren DLCs. Im Zuge dessen könnt ihr noch bis zum 8. September 2020 die PC-Version von The Division gratis in eure Bibliothek holen.

Um die kostenlose Standard-Version von The Division zu bekommen, geht im Ubi Store auf die Seite von The Division (in den Quellen verlinkt) und klickt auf "sichere es dir kostenlos". Ihr werdet auf die Website des Titels weitergeleitet. Klickt dort auf PC und akzeptiert die Bedingungen, dann loggt euch in euer Ubisoft-Konto ein und der Loot-Shooter wird eurer Bibliothek im Uplay-Client hinzugefügt.