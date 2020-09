Monopoly für schlechte Verlierer: Neue Variante – Loser gewinnen

„Nicht heulen, heimzahlen!“ Dieser Slogan prangt auf der neuen Variante des in den 1930ern erfundenen Brettspiels Monopoly. In Monopoly für schlechte Verlierer stellt Hasbro die Regeln auf den Kopf. Statt teure Mieten zu zahlen oder im Gefängnis zu versauern, sammelt ihr sogenannte Loser-Marken. Kommen vier dieser roten Chips zusammen, sichert ihr euch die Dienste von Mr. Monopoly, der den designierten Verlierer wieder auf die Gewinnerstraße bringt. Statt Miete zu zahlen, bekommt ihr das Geld vom Gegenspieler, auch das Geld für Steuern und Rechnungen wandert von der Bank aufs eigene Konto.

Obendrein dürft ihr den anderen die Besitzkarte entwenden, wenn ihr mit Mr. Monopoly auf dessen Grundstück landet, Ereigniskarten dürft ihr zudem zu euren Gunsten ausspielen, etwa die Weitergabe der "Gehe ins Gefängnis"-Karte an einen Mitspieler. Trotz der Umkrempelung der Spielregeln bleibt das Spielfeld gleich. In der Badstraße und der Schlossallee, den Bahnhöfen, Ereignis- und Gesellschaftsfeldern finden sich Monopolisten in gewohntem Terrain wieder. Mitte September soll Monoply für schlechte Verlierer für rund 30 Euro im Handel erhältlich sein.