Pendragon: Artus-Spiel der Macher von 80 Days erscheint im September

Der Indie-Entwickler Inkle, bekannt für das an Jules Verne angelehnte interaktive Spielbuch 80 Days (im Check) und das Adventure Heaven's Vault, arbeitet aktuell am Rundenstrategie-Titel Pendragon. Nun gab das Studio bekannt, dass der Titel im Buntglasfenster-Look am 22. September 2020 auf Steam erscheinen wird.

Pendragon spielt vor dem Hintergrund der Artus-Sage. Nachdem Camelot durch den Verrat von Mordred untergeht, wählt ihr eine der bekannten Figuren aus der Legende und zieht los, um die Ritter der Tafelrunde wieder zu vereinen. Inkle nennt das Genre von Pendragon "erzählende Strategie": Eure Aktionen in den Rundenkämpfen sollen die Handlung vorantreiben. Die Einheiten kommentieren das Geschehen, ihr wählt aus Dialogoptionen und die Figuren sind markante Charaktere. Ganz humorlos dürfte das Ganze nicht abgehen. So ist laut der offiziellen Website das größte Charaktermerkmal von Sir Lancelot, Franzose zu sein, während Sir Gawain in der Regel betrunken ist.