GG-Rückblick KW 35/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 35: Rückblick von Sonntag, 23. August, bis Samstag, 29. August 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In der vergangenen Woche veröffentlichte die Redaktion eine Vielzahl unterschiedlicher Inhalte. Unter anderem gehören dazu das Making of zur GDC-Doku, jeweils zwei neue Episoden unserer beiden Let's-Plays und der Test zu Wasteland 3 samt SdK. Außerdem wiesen wir euch auf unseren neuen Let's-Play-Kanal auf YouTube hin, testeten Project Cars 3 und schauten uns Scarlet Nexus als Previewfassung an. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Vier News, die ihm Rahmen der Gamescom 2020 veröffentlicht worden sind, finden sich in der aktuellen Liste wieder. Zahlreiche Abrufe verfügen darüber hinaus die Meldungen zu einem eventuellen Switch-Pro-Modell, zum Kickstarter-Erfolg Eiyuden Chronicle oder auch zum neuen Suicide-Squad-Spiel. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 2. September (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Unsere Spiele-Check-Autoren haben auch in der vergangenen Woche geliefert, was die Beiträge zum Fun-Racer Descenders und zur Definitive Edition des Gruppen-RPGs Pathfinder - Kingmaker deutlich machen. Besonders gelungene Screenshot aus Ghost of Tsushima könnt ihr euch in einer Plus-Galerie anschauen, die zugleich ein Community-Projekt darstellt:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir – sofern es Material zur Auswahl gibt – zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

» ab sofort offizieller GG-Vielschreiber-Veteran :) «

— schlammonster am 30. August 2020

❺ ⚊ KW 35/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Zu den Spielen, die wir vor fünf Jahren getestet haben, gehören unter anderem Shadowrun Hong Kong, Until Dawn, Trine 3 - Artifatcs of Power und Lost Horizon 2. Darüber hinaus veröffentlichten wir einen Guide zu Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain, in den News berichteten wir über Divinity - Original Sin 2 und Neuauflagen der Turok-Titel:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: