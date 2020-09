PM: Monster Hunter World: Iceborne – 5. kostenloses Titel-Update (Capcom)

PC XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Liebe Jägerinnen und Jäger

am 1. Oktober wird das fünfte kostenlose Titel-Update für Monster Hunter World: Iceborne erscheinen, es bleibt also spannend! Hier möchten wir kurz umreißen, was euch alles erwartet, also schnallt euch an.

Das Update fügt dem Spiel eine neue Besondere Aufgabe sowie die Fatalis-Jägerrüstung hinzu! Begebt euch ins Schloss Schrade und stellt euch dem finsteren Drachen

Wenn ihr euch dem Fatalis in den Ruinen von Schloss Schrade stellt, werden euch zahlreiche Waffen zur Verfügung stehen. Nutzt den Drachenspeer, die Kanonen sowie die Ballisten weise, um diesen legendären Gegner zu besiegen!

Der Einsatz zur Erlegung des Fatalis führt einen neuen Charakter ein, direkt von der Gilde geschickt, und feiert auf unterhaltsame Weise die Rückkehr beliebter Figuren, beispielsweise den Munteren Topauswahler!

Saisonale Events im Herbst

Es wird schaurig schön und gemütlich im Monster Hunter-Universum. Wer liebt nicht die schöne Herbstzeit? Sucht im Spiel beide Versammlungsstätten auf für die doppelte Dosis an saisonalen Feierlichkeiten