Hunt - Showdown: PvE-Herausforderungen für Solo-Spieler eingeführt

PC XOne PS4

Hunt - Showdown ab 27,99 € bei Amazon.de kaufen.

In Hunt - Showdown von Crytek gehen Kopfgeldjäger in einem monsterverseuchten Wilden Westen auf Monsterjagd. Im Multiplayer-Shooter ist die Konkurrenz meist sogar die größere Bedrohung als die Menschenfresser-Horden, denn jeder will mit der wertvollen Trophäe des Auftragsziels von der Karte entkommen. Mit dem Patch 1.4.3 wurden nun einige Herausforderungs-Modi für Solisten hinzugefügt.

Die sollen es Spielern ermöglichen, ihre Skills ohne Druck zu verfeinern und Neueinsteigern eine Spielwiese geben – denn stirbt in Hunt - Showdown der hochgelevelte Jäger, ist er für immer weg (nach einer Schonfrist für Frischlinge in den ersten Spielerstufen).

Es gibt drei Sorten von Herausforderungen: Entweder ihr tötet und verbannt Wellen von besonderen Gegner-Kombinationen, lauft in Rekordzeit mehrere Punkte auf der Karte ab oder probiert euch als Scharfschütze. Dabei gibt es drei Sets von Aufgaben in einer laufenden Herausforderungspartie. Die unterteilen sich in einfach, medium und hart. Um die Aufgaben mit der höchsten Stufe abzuschließen, müsst ihr zum Beispiel noch mehr Feinde loswerden oder die Aufgabe ohne einen Kratzer meistern.