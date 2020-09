EA Play: Spiele-Abo nun auf Steam verfügbar

Mitte August 2020 kündigte der Publisher EA an, seine Spiele-Abos neu aufzustellen (Electronic Arts strukturiert Abo-Modelle um). So wurde aus Origin Acess auf PC und EA Access auf Konsolen EA Play. Da Electornic Arts seit Ende 2019 PC-Versionen der eigenen Spiele nicht mehr nur im eigenen Client Origin, sondern auch wieder bei Steam anbietet (EA und Valve kündigen offizielle Partnerschaft an), findet nun das EA-Play-Abo den Weg auf Valves Spieleplattform.

Für 3,99 Euro im Monat erhaltet ihr damit Zugang auf eine Spielebibliothek, die alle EA-Titel und zahlreiche weitere Spiele sowie weitere Boni umfasst, wie 10% Rabatt auf Spiele des Publishers im Steam-Store. Die neuesten EA-Releases (jünger als 1 Jahr) könnt ihr mit dieser Abo-Stufe bis zu 10 Stunden spielen.

Es gibt es jedoch einige Einschränkungen zu beachten: Auf Steam ist nicht EA Play Pro (ehemals Origin Access premier) für 14,99 Euro im Monat verfügbar, das auch unbegrenzten Zugang zu den aktuellsten Titeln aus dem Haus des Publishers enthält. Abos von EA Play sind nicht plattformübergreifend. Wenn ihr die Spiele-Flatrate also auf Steam kauft, gilt sie nicht auch für den Origin-Client. Außerdem erfordern alle EA-Titel auf Steam, dass ihr euren EA-Account verlinkt und viele erfordern zudem noch immer, dass ihr auch den Origin-Client installiert habt.