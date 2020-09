PM: Crusader Kings III: Ab sofort auf Windows 10 PC und im Xbox Game Pass verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im globalen Strategie-Titel Crusader Kings III erschaffst Du ab sofort die größte Dynastie, die die mittelalterliche Welt je gesehen hat. Du beginnst entweder als mächtiger König oder als Adliger ohne prunkvollen Titel. Starte überall auf der Welt – von Skandinavien bis Westafrika, über Irland bis Indien – und tauche in unfassbare Geschichten voller Komplexität und Möglichkeiten ein.

In Crusader Kings III steht nicht die Einzelperson im Fokus, sondern ein Vermächtnis einer ganzen Dynastie – hier geht es um die Familie. Gerade zu Beginn ist die Verteidigung Deiner Reichsgrenzen anspruchsvoll: Erbschaftsgesetze können Dich dazu zwingen, Deine Ländereien unter den königlichen Kindern aufzuteilen. Aber das muss nichts Schlechtes bedeuten! Mit jeder Königskrone gewinnt Deine Dynastie an Ansehen, Familienmitglieder erlangen mehr Macht und Du erhältst neue Optionen, Deine Mission voranzutreiben. Auch wenn kleine geteilte Reiche nicht so ertragreich sind, ist es auch nicht förderlich, ein Gebiet zwanghaft zusammenzuhalten.

Der einfachste Weg, um die Familie zu erweitern? Königliche Hochzeiten! Gehen Deine Töchter den Bund der Ehe mit Adligen anderer Häuser ein, schmiedest Du neue und mächtige Allianzen. Die Eheschließung Deiner Söhne trägt Deinen Familiennamen weiter in die Welt und vergrößert Deinen Einfluss. Arrangierst Du matrilineare Ehen zwischen Deinen Königstöchtern und Männern kleinerer Häuser, gibst Du Dein Prestige zwar an einen Nebencharakter weiter, doch der Familienzuwachs trägt trotzdem Deinen Familiennamen. Heiraten Deine Kinder einflussreiche, mächtige Adlige, steigert Deine Familie ebenfalls ihren Einfluss und ihr Ansehen. Es gibt also viele gewinnversprechende Taktiken.

Breite Deine Blutlinie in der Welt aus, indem Du Familienmitgliedern die Kontrolle über erfolgreich eroberte Ländereien überträgst – jedoch nicht ohne Risiko! Mächtige Familienmitglieder sind in der Regel zwar loyal, sie haben jedoch unter Umständen auch einen legitimen Anspruch auf ihren eigenen Titel oder eigenes Land. Daher lass Deine Familie den Ruhm genießen, achte jedoch darauf, dass sie nicht zu mächtig werden und schlussendlich eine Bedrohung für Dein eigenes Vorhaben darstellen.

Jeder Spross Deiner Dynastie, der plötzlich seinem eigenen Wunsch nach Herrschaft folgt, kann sich zum unabhängigen Herrscher entwickeln. Er ist dann zwar immer noch ein Teil der Dynastie, wird jedoch als eigenständiges Familienoberhaupt angesehen – das gilt auch für seine Erben. Damit gibst Du zwar einige Entscheidungsfreiheiten ab, es bedeutet aber auch, dass Deine Dynastie auf einem guten Weg zu erfolgreichem Wachstum ist.

Ist Deine Dynastie erfolgreich, baust Du Einfluss auf, der auch die Machtposition Deiner künftigen Generationen sichern wird. Egal, ob Du Deinen Machtkampf mit gezielter Heirat oder mit einer eisernen Militär-Strategie vorantreibst – es gibt viele Wege zur Vergrößerung Deiner Dynastie. Setze in dem globalen Machtringen der Diplomaten Deine Interessen Durch und erbaue deine unsterbliche Dynastie.

Crusader Kings III ist ab sofort auf Windows 10 PC im Microsoft Store und via Steam erhältlich.