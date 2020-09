Fortnite: Support für Raytracing und DLSS in Kürze

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS Android

Wie Nvidia in einem Stream bekannt gegeben hat, wird der Battle-Royale-Hit Fortnite in Bälde mit Support für Raytracing und DLSS 2.0 auftrumpfen können. Dadurch soll die Jagd nach dem Sieg deutlich hübscher werden. Beispielsweise ist von deutlich schöneren Schatten, Licht-Effekten und Spiegelungen die Rede. Ob das bei der reduzierten Comic-Grafik unbedingt nötig ist, das sei jedem selbst überlassen. Wann genau Epic Games die Unterstützung für die Technologien einbauen wird ist noch nicht bekannt. Einen ersten Eindruck von Fortnite mit "RTX On" könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer verschaffen.