PM: Resident Evil 7 und Final Fantasy XV erscheinen im September für PS Now (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4

Final Fantasy 15 ab 14,49 € bei Green Man Gaming kaufen.

Final Fantasy 15 ab 13,95 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Stellt euch einem schrecklichen Abenteuer im tiefsten Süden der USA, begleitet Mitglieder des Königshauses auf einem Roadtrip, werdet im Wrestling-Ring zur Legende und rettet eine Weltraumstation vor ihrer Auslöschung mit den PS Now-Spielen dieses Monats. Mit Resident Evil 7, Final Fantasy XV, WWE 2K19 und Observation, die ab heute erhältlich sind, habt ihr die Qual der Wahl, was euer nächstes PS4-Abenteuer angeht.

Hier ein paar Details zu den Spielen:

Video abspielen

Macht euch auf ein Resident Evil Erlebnis gefasst, das anders ist, als alles was ihr bisher erlebt habt! Denn mit dem neu aufgezogenen und ehrgeizigen Konzept der Reihe taucht ihr in einen Albtraum mit ständigen Adrenalinschüben ein. Tauscht das klassische Third-Person-Gameplay und stilisierte Designs gegen ein aufregendes und realistisches First-Person-Abenteuer mit einer gruseligen Atmosphäre, Bildern, die einem den Magen umdrehen und einer eindringlich verstörenden Neubesetzung an Charakteren. Inmitten der abgelegenen ländlichen Anwesen tief im Süden der USA ist nichts so, wie es scheint und nirgendwo ist man wirklich sicher.

Video abspielen

Schließt euch Prinz Noctis und seinen engsten Freunden an, während sie gegen das Imperium kämpfen, um ihr gefallenes Königreich zurückzuerobern. Eine einzigartige Fantasiewelt mit exotischen Wildtieren, in der ruchlose Monster und alte Schätze auf euch warten.

Führt verheerende Zauber und mächtige kooperative Angriffe in einem taktischen Echtzeitkampfsystem aus, um alles, was euch im Weg steht, zu vernichten. Entdeckt und modifiziert neue Waffen und Rüstungen, während ihr unterwegs seid. Baut neue Fähigkeiten und Stärken mit jedem Sieg weiter aus.

Video abspielen

Spielt die beliebtesten Superstars und Legenden von WWE und NXT mit einer der bisher größten Charakterauswahl des Franchise. Erlebt eine Vielzahl von Matcharten und -optionen, umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten, beliebte Modi und vieles mehr. Das Spiel umfasst ein völlig neues „Meine Karriere“-Erlebnis und neue Spielmodi wie 2K-Türme und auch Showcase kommt zurück, das sich dieses Mal auf die Rückkehr von Daniel Bryan konzentriert.

Video abspielen

Dieser Sci-Fi-Thriller wird aus der Sicht der künstlichen Intelligenz einer Raumstation erzählt. Schlüpft in die Rolle des KI-Systems S.A.M., das 2026 an der Raumstation „Observation“ in niedriger Umlaufbahn zur Erde installiert wurde, und übernehmt die Steuerung der Kontrollsysteme der Station. Ein mysteriöses Ereignis hat dazu geführt, dass die Station die Stromversorgung verliert und S.A.M. damit zu einem Neustart gezwungen hat. Da die meisten Systeme deshalb offline sind, müsst ihr mit dem einzigen verbliebenen Crewmitglied Dr. Emma Fisher zusammenarbeiten und mit ihrer Hilfe versuchen, die Systeme wiederherzustellen, um herauszufinden, was sich auf der Raumstation abgespielt hat.