Xbox Game Pass im September mit Crusader Kings 3, Tell me Why und mehr

Auch im September gibt es wieder reichlich Nachschub für Microsofts Spiele-Abo-Service Xbox Game Pass. An dieser Stelle bekommt ihr eine kurze Übersicht über die interessantesten Neuzugänge, die Game-Pass-Abonnenten demnächst kostenlos für Xbox One und PC herunterladen können.

Den Start macht der neue Globalstrategietitel Crusader Kings 3 (im GG-Test) von Paradox Interactive. Abenteuerfreunde können eine spannende Geschichte in den drei Episoden des Story-Adventures Tell me Why von Dontnod Entertainment (Life is Strange) miterleben, während Horrorfans sich in Resident Evil 7 biohazard (im GG-Test mit Testnote: 9.0) gruseln. Auch Shooterfreunde kommen bald mit Destiny 2 (im GG-Test mit Testnote: 8.5) inklusive der beiden Erweiterungen Forsaken und Festung der Schatten auf ihre Kosten.

Alle Neuzugänge des Xbox Game Pass im September haben wir mit den jeweiligen Terminen im Folgenden aufgelistet:

1. September:

3. September:

8. September:

10. September:

Bald

In diesem Monat verlassen NBA 2K20 (1. September), Red Dead Redemption 2 (7. September), Gonner - Blueberry Edition (15. September) und Jump Force (15. September) die Game-Pass-Bibliothek.