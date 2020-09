PM: Neu im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta): Destiny, Tell Me Why und mehr (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der September ist da und mit ihm kommt langsam, aber sicher der Herbst! Und zahlreich wie das Herbstlaub trudeln auch jede Menge frische Spiele im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta) ein, die für Spielspaß in Hülle und Fülle sorgen. Wirf einen Blick auf die kommenden Games, Updates und DLCs sowie Quests und Perks!

Crusader Kings III (PC) – Spiele schon jetzt!

ID@Xbox – Crusader Kings III ist die neue Version des Globalstrategie-Rollenspiels von Paradox Development Studio und fokussiert sich auf mittelalterliche Eroberungen und höfische Intrigen. Begleite eine von Hunderten Adelsfamilien durch das Mittelalter, während Du im Laufe der Generationen an Macht und Ansehen gewinnst. Wirst Du ein weiser und frommer König oder eine grausame, intrigante Herzogin? Führe Deinen Charakter durch sein ereignisreiches Leben und sorge dafür, dass ein Nachfolger das Vermächtnis der Familie antritt, denn nur so wird Deine Dynastie in die Geschichtsbücher eingehen.

The Jackbox Party Pack 4 (Konsole) – 3. September

ID@Xbox – Der umfangreichste und vierte Zusatz zu diesem Partyspiel-Franchise enthält die unterhaltsame Fortsetzung Fibbage 3 und seinen brandneuen Spielmodus Fibbage: Enough About You, das webbasierte Spiel Survive the Internet, das gruselige Monster Seeking Monster, das verrückte Denkspiel Bracketeering sowie das künstlerische Spiel Civic Doodle. Verwendet Eure Smartphones oder Tablets als Controller und spielt mit bis zu 16 Spielern und einem Publikum von bis zu 10.000 Zuschauern!

Resident Evil 7 Biohazard (Konsole & PC) – 3. September

Bedrohung und Verzweiflung verbergen sich hinter den verrottenden Mauern eines verlassenen Bauernhofs im Süden Amerikas. Resident Evil 7 Biohazard setzt mit dem Wechsel zu einer immersiven First-Person Perspektive einen neuen Standard für Survival-Horror. Die von der RE Engine unterstützte Grafik erreicht ein neues Level des Fotorealismus, der Dich noch intensiver in die grauenerregende Spielwelt eintaucht.

Tell Me Why: Kapitel 2 (Konsole & PC) – 3. September

Spiele bereits zum Release Tell Me Why: Kapitel 2 im Xbox Game Pass! Die Ronan-Zwillinge sind weiterhin Mary-Anns Geheimnissen auf der Spur, doch müssen sie bald feststellen, dass manche Menschen um jeden Preis verhindern wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Michael hilft Tyler dabei, sich mit dem Leben in Delos Crossing zu arrangieren während Alyson die wachsenden Spannungen zwischen ihrem Bruder und Onkel Eddy zu schaffen machen.

Touhou Luna Nights (Konsole & PC) – 3. September

ID@Xbox – Touhou Luna Nights ist ein actionreicher 2D-Plattformer im Stil von Metroidvania. Das Dienstmädchen Sakuya Izayoi stellt fest, dass ihre Kräfte versiegelt wurden und muss sich nun ohne sie den Gefahren einer Gensokyo-Welt stellen. Erlange Stück für Stück Deine Kräfte zurück, lege dem mysteriösen The Touhou Project das Handwerk und finde die Wahrheit über diese geheimnisvolle Welt heraus. Touhou Luna Nights widmet sich mit seiner liebevoll gestalten Welt, den ungewöhnlichen Charakteren und detaillierten Animationen nicht nur an Touhou-Fans, sondern an alle, die 2D-Action lieben.

World War Z (PC) – 3. September

Die Menschheit steht vor der Vernichtung. Von New York über Moskau bis Jerusalem sind die Untoten auf dem Vormarsch. Doch ein paar unerschrockene Kämpfer rotten sich zusammen, um die untoten Horden zu besiegen …

Star Renegades (PC) – 8. September

ID@Xbox – In dem strategischen Rollenspiel Star Renegade trickst Du KI-getriebene Gegner aus, schmiedest starke Allianzen und stürzt im Laufe mehrerer Generationen gewaltige Imperien. Das rundenbasierte, reaktionsschnelle Kampfsystem sorgt in Kombination mit einer prozedual generierten und missionsbasierten Kampagne für jede Menge Abwechslung. Hüte Dich vor dem gegnerischen System mit klugen Soldaten, die sich weiterentwickeln und in den Rängen aufsteigen! Die jeweiligen Spieldurchläufe haben nur ihren herausfordernden Anspruch gemeinsam, denn in jedem Durchlauf erlebst Du neue Entwicklungen und Enden.

Disgaea 4 Complete+ (PC) – 10. September

Spiele das ultimative Disgae-Abenteuer jetzt auch im Xbox Game Pass für PC! Die herrschenden Mächte des Hades sind der Korruption verfallen. Stelle Dich mit einer Reihe mächtiger Fähigkeiten dem Bösen und entfache eine Rebellion, durch die Du das alte System zu Fall bringst. Mit 30 freischaltbaren Charakteren, neuen Story-Kampagnen und modernen Neuerungen ist der Rollenspiel-Spaß in Disgea 4 Complete+ abwechslungsreicher als jemals zuvor!

Hotshot Racing (Konsole) – 10. September

ID@Xbox – Hotshot Racing ist ein irre schnelles Arcade-Rennspiel, das mit Drift-Action, gestochen scharfer Retro-Grafik und dem puren Rausch der Geschwindigkeit ein atemberaubendes Racing-Erlebnis schafft. 16 Rennstrecken bieten genau die Haarnadelkurven, Schikanen und Geraden, die ein gnadenloses Rennen braucht. Pulverisiere Rundenrekorde, klettere in der globalen Bestenliste bis an die Spitze oder lade Ghost-Runden herunter und messe Dich mit den besten Fahrern der Welt.

Tell Me Why: Kapitel 3 (Konsole & PC) – 10. September

Die mitreißende Geschichte von Tell Me Why gipfelt in Kapitel 3 in einem herzzerreißenden Finale, das Du bereits zum Release im Xbox Game Pass erlebst. Die Suche nach der Identität ihres Vaters hat das Leben der Zwillinge in Aufruhr gebracht. Aus Angst, seine Schwester verloren zu haben, setzt Tyler die Verfolgung allein fort. Unterdessen bringen Alysons Schuldgefühle sie in Konflikt mit den Menschen, die sie am meisten liebt.

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Konsole) – Bald verfügbar!

Tauche ein in die Welt von Destiny 2 und erlebe den immersiven Science Fiction-Shooter, der die Community mit stylischen Finishing-Moves und spektakulären Fähigkeiten begeistert. Erschaffe Deinen Guardian und erkunde die Mysterien des Sonnensystems, während Du mächtige Ausrüstung sammelst und sie sowohl Deinem Look als auch Deinem Spielstil anpasst. Stelle Dich gemeinsam mit Freunden herausfordernden Missionen, duelliere Dich mit anderen Guardians im PvP-Modus und erlebe die filmischen Geschichten der Erweiterungen Forsaken und Shadowkeep. Du bestimmst Deinen Weg zur Legende!

Age of Empires III: Definitive Edition (PC) – Jetzt vorinstallieren!

Erlebe mit den Xbox Game Studios die Neuauflage eines echten Strategie-Klassikers und spiele Age of Empires III: Definitive Edition schon ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass. Befehlige die mächtigsten Zivilisationen Europas, Asiens und Amerikas über die historischen Schlachtfelder und erbaue ein Weltreich. Mit brillanter 4K Ultra HD-Grafik und einem komplett überarbeiteten Soundtrack wird Geschichte lebendiger als jemals zuvor. In der neuen Definitive Edition ist auch für Age III-Veteranen viel neues dabei: Meistere zwei neue Spielmodi, erkunde sämtliche für den Vorgänger erschienenen 14 Erweiterungen und entdecke zwei neue mächtige Zivilisationen – die Schweden und die Inkas.

Drake Hollow (Konsole) ID@Xbox – Spiele jetzt!

Betritt die mysteriöse Düsterwelt von Drake Hollow und erlebe ein mitreißendes Abenteuer mit Aufbau-Inhalten, actionreichen Kämpfen und optionalem Multiplayer. Stelle Dich den Mysterien der fremden Welt und erbaue Dein eigenes Dorf. Das ist leichter gesagt als getan, denn die Düsterwelt ist eine verdorbene Spiegelung der realen Welt. Hier triffst Du auf die putzigen Dragoras, kleine Pflanzenwesen, die die Düsterwelt bevölkern und Deine Hilfe brauchen, um zu überleben. Spiele alleine oder gemeinsam mit Deinen Freunden, erkundet die von Äther durchzogenen Inseln und schafft eine neue Heimat für die Dragoras.

Grounded August-Update

Das August-Update ist in Grounded eingetroffen! Neben dem Vogel, von dem Spieler im Hinterhof Federn finden können, die ein hervorragendes Bastelmaterial sind, gibt es noch viele andere Dinge zu entdecken. Stelle Dich etwa zwei neuen Quest-Kategorien von BURG.L: In den Chipsleuth-Quests suchst Du nach fehlenden BURG.L-Chips, während Du in den Artificer-Quests ganz bestimmte Gegenstände herstellst. Für den erfolgreichen Abschluss der beiden Quest-Kategorien erhältst Du Raw Science, die Du in BURG.Ls Tech Tip Swip Swap Shop gegen wertvolle Upgrades, Rezepte und den neuen Vorteil Fleischschild eintauschst. Vorteile sind eine weitere neue Funktion, die mit diesem Update in den Hinterhof kommt. Mit ihnen wählst Du bis zu drei verschiedene Mutationen aus, die Deine Überlebenschancen deutlich verbessern.

Streets of Rogue Character Bundle – Jetzt erhältlich!

Nutze als Mitglied des Xbox Game Pass die exklusiven zehn Prozent Rabatt und sichere Dir sechs brandneue Charaktere in Streets of Rogue. So erhältst Du noch mehr Freiheiten, mit dem Du Deinen Aufstieg zum Bürgermeister der Stadt beeinflusst: Spiele ein Alien, das Gedanken kontrolliert, oder skate als blitzschneller Kurier die Karriereleiter hoch. Auch für Neulinge in Streets of Rogue ist das Character Bundle das perfekte Werkzeug, um für Chaos zu sorgen, Missionen abzuschließen und die Zukunft der Stadt zu bestimmen.

Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks profitierst Du als Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate von wertvollen ingame Boni und exklusiven Angeboten. Deine Perks aktivierst Du in Deiner Xbox Game Pass App auf Smartphone, Windows 10 PC oder Xbox One. Nach den fantastischen Perks der letzten Woche in Discord, Gears 5 und Overcooked! 2 folgen diese Woche neue Highlights! Verpasse außerdem nicht Deine letzte Chance auf die Perks zu Spotify, dem SMITE x Avatar Starter Pass und zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

War Thunder – 2. September

Mach Dich bereit für die Action mit dem Full Alert Bundle! Tauche ein in das kostenlose MMO War Thunder, das sich den Kriegsmaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg widmet – egal, ob zu Luft, Land oder Wasser. Trete jetzt bei, nimm an den gewaltigsten Schlachten teil und miss Dein strategisches Geschick mit Millionen von Spielern auf der ganzen Welt.

Phantasy Star Online 2 – 2. September

Sichere Dir Dein monatliches Bonus Pack in Phantasy Star Online 2 und erhalte Tribute, Pässe für Kasino-Münzen und mehr!

Auch zum Herbstbeginn gibt es zahlreiche spannende neue Herausforderungen in den Xbox Game Pass Quests. Hier nur eine kleine Auswahl der Dutzenden neuen Quests, die für alle Nutzer des Xbox Game Pass verfügbar sind und sammele fleißig Punkte:

Wirf regelmäßig einen Blick in die Xbox Mobile App und halte Dich auf dem Laufenden zu allen neuen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Quests. Sobald Du genug Punkte gesammelt hast, tausche sie gegen attraktive Prämien oder Xbox Geschenkkarten ein.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

1. September:

7. September:

15. September:

